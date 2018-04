Basler Wirtepatent: «Behaltet es so lange ihr könnt!»

Die Idee, das Wirtepatent abzuschiessen, stammt von SP-Grossrat Thomas Gander. In einem Anzug forderte er 2016 die Basler Regierung auf, die Abschaffung des Wirtepatents und der Wirteprüfung zu erwägen. Der Fähigkeitsausweis sei nicht mehr zeitgemäss und vor allem würde er nicht viel beweisen, fand der Basler Parlamentarier. «Bei den Modulen fürs Wirtepatent bekommt man nur eine Schnellbleiche in Hygiene und Betriebswirtschaft. Es wird als Fähigkeitsausweis verkauft, aber das ist es nicht. Ein guter Wirt hat sein Rüstzeug nicht über das Patent erhalten», sagt Gander auf Anfrage von barfi.ch. Thomas Gander ist der Meinung, der Kunde könne die Qualität eines Restaurants ganz gut selbst beurteilen. Das Wirtepatent würde die Entwicklung der hiesigen Gastro-Entwicklung nur einschränken. Schliesslich funktioniere die Gastronomie ja auch in Kantonen wie Zug oder Zürich, wo es kein Patent brauche.

«Wir brauchen wieder eins. Dringend.»

«Behaltet das Wirtepatent so lange ihr könnt! Ich würde es begrüssen, wenn wir wieder eins hätten, oder zumindest etwas Ähnliches», sagt Barbara Schneider, Präsidentin von «Gastro Zug». Man habe Ende der 90er versucht wieder eines einzuführen, sei allerdings gescheitert. «Bei uns gab es dermassen viele Wechsel und Schliessungen, da die Grundkenntnisse der Wirte fehlen. Es muss doch auch eine Hemmschwelle geben, so dass nicht jeder das Gefühl hat, er kann einfach anfangen.» Trotzdem gäbe es auch in Zug sehr gute Quereinsteiger. Diese seien es dann auch meist, die sich weiterbilden lassen, ihr Handwerk ernst nehmen.

Ähnlich klingt es beim Wirteverband «Gastro Zürich». Fredy Bannwart kümmert sich als Berater um neue Wirte und Restaurantbetreiber. Auch er meint: «Wir sollten wieder ein Wirtepatent haben. Dringend.» Viele neue Restaurants habe man beim Verband gar nicht mehr auf dem Schirm. Erst wenn die Lebensmittelkontrolle vorbeischaue, würde man auf die Umstände aufmerksam – und die entsprechenden Zustände. «Und so kommst du nicht mehr an die Wirte heran, welche eine Ausbildung nötig hätten. Wir haben Kurse in Zürich, aber diese werden meist von denen besucht, die es gar nicht nötig hätten.» So könne es teilweise auch gefährlich werden, «die Absicherung der Gäste fehlt komplett.»

Kantonschemiker als Kontrollinstanz

Der Zürcher Kantonschemiker Martin Brunner ist mit seinem Team für die Kontrolle der Gastronomieunternehmen zuständig. Eine genaue Statistik was die Hygiene betrifft werde zwar nicht geführt, er sagt jedoch: «Seit dem Wegfallen der Ausbildung müssen wir schon mehr Aufwand in Aufklärung und Ausbildung stecken. Es muss von uns alles genauer kontrolliert werden.» Kurz nach der Eröffnung würde man im Betrieb kontrollieren. Auch nach jeder grösseren Veränderung in der Leitung des Gastrobetriebes müsse der Kontroll-Prozess nochmals von vorne begonnen werden. «Bei einem Hotel gehen wir allerdings schneller vorbei als beim Würstlistand, wo der Chef wechselt.» Eine vorgeschriebene Ausbildung würde auch der Kantonschemiker begrüssen. «Und wenn man diese abschaffen will, muss man sich nicht wundern, wenn die Behörden dann mehr Aufwand haben.»

Mit der Vernehmlassung will die Basler Regierung nicht nur das Wirtepatent streichen, sondern auch andere Gesetze und Bestimmungen anpassen, die sich als «überregulierende, unglückliche Stolpersteine für eine lebendige Gastroszene erweisen.» Der Basler Wirteverband ist zwar gegen die Abschaffung des Fähigkeitsausweises, sieht die Diskussion jedoch auch als Chance. Einige Aspekte der Gesetzeslage seien momentan zu strikt: «Die Anwesenheitspflicht des Bewilligungsinhabers wird übertrieben gehandhabt. Wir würden hier eine Korrektur sehr begrüssen», so Maurus Ebneter vom Basler Wirteverband.

Nun will der Basler Wirteverband selbst Vorschläge ausarbeiten und weitere Anpassungen andenken. «Wir werden auch darum bitten, in der vorberatenden Grossratskommission angehört zu werden», sagt Ebneter weiter. Auf das Wirtepatent zu verzichten steht für Ebneter ausser Frage. Unterstützung bekommen die Basler Wirte auch vom Basler Kantonschemiker, Philipp Hübner: «Das Wirtepatent bietet eine hygienische Grundschulung, auf die wir ungerne verzichten würden.» Letztendlich aber entscheidet der Gast, ob sein Besuch eine einmalige Angelegenheit bleiben wird.

