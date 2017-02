Basler Zolli; Nachwuchs bei Hai und Co

Im Aquarium 8 im Vivarium des Zoo Basel sind nach zwei Jahren ohne Nachwuchs wieder die sechs Zentimeter langen Eier von Katzenhaien ausgestellt. Die Eier ermöglichen einen Blick auf lebende Haifisch-Embryonen, die sich über rund neun Monate entwickeln, bevor sie schlüpfen. Die überaus hübschen Hai-Eier werden auch Nymphen- oder Nixentaschen genannt. Sie bestehen aus einer sehr robusten, hornartigen Substanz und weisen viele spiralig aufgewundene, etwa 80 Zentimeter lange Fäden auf. Diese sind quasi eine Selbstaufhängevorrichtung: Die Weibchen legen die Eier ab, indem sie über den Untergrund und entlang von Hornkorallen und Algenbeständen streifen. Die aus der Geschlechtsöffnung hängenden Fäden verfangen sich am Untergrund, das Ei wird aus der Mutter herausgezogen und gleich verankert. Nach fünf bis elf Monaten schlüpfen die Jungen. Während ihrer Entwicklung in der Nixentasche sind die Hai-Babys sehr gut zu beobachten.

Wie man Fische in Stimmung bringt

Im Vivarium haben aber nicht nur Haie Nachwuchs. Rund drei Viertel der Süsswasserfische und viele Meeresfische werden im Vivarium gezüchtet. Dabei spielt das „Gespür“ der Tierpflegerinnen und –pfleger eine herausragende Rolle: Die meisten Fische unterscheiden sich in ihrem Fortpflanzungsverhalten ganz erheblich und stellen an ihre Umgebung – das Aquarium und ihre Betreuung – ganz unterschiedliche Ansprüche. Nur wenn diese erkannt, mit viel Verstand auf die Aquariumssituation übersetzt und angewandt werden können, ist eine Zucht möglich. So imitieren die Tierpfleger zum Beispiel Regenzeiten, indem sie destilliertes Süsswasser zuführen, sie ahmen die sauren Wasserbedingungen aus tropischen Überschwemmungswäldern nach oder sie bieten den zu züchtenden Schützlingen spezielle Untergründe zum Laichen an.