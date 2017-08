Basler fahren immer häufiger mit Fernbus in den Urlaub

Fernbus als Reise-Alternative etabliert – Frankreich besonders beliebt bei Schweizern

„In weniger als fünf Jahren ist es uns gelungen, den Fernbus neben Bahn, Flugzeug und Pkw auch als Alternative für den Urlaub zu etablieren“, so FlixBus-Geschäftsführer André Schwämmlein. „Wir verzeichnen knapp 45% mehr Fahrgäste in der Schweiz allein diesen Sommer. Die Öffnung der Märkte zahlt sich offensichtlich für Busreisende in Europa aus." Über 200.000 tägliche Verbindungen vernetzen Grossstädte und die Region. Mehr als 1.200 Ziele in 26 Ländern stehen Fahrgästen zur Auswahl.

Top-Reiseziele der Basler, in der Schweiz und Europa

Bewohner und Besucher der Stadt Basel zieht es mit FlixBus besonders nach Freiburg. Zweitbeliebtestes Reiseziel nach der Stadt im südlichen Baden-Württemberg ist die italienische Modemetropole Mailand. Auch München schafft es unter die Top 3 und erfreut sich bei Busreisenden ab Basel grosser Beliebtheit. Ab Basel gibt es mittlerweile knapp siebzig Direktziele in Europa, mit nur einem Umstieg sind viele weitere Halte erreichbar.

In der Schweiz selbst sind es vor allem die beiden Städte Zürich und Genf, die bei Fahrgästen aus dem europäischen Ausland besonders beliebt sind. Dahinter folgt mit Basel die dritt grösste Stadt der Schweiz. Auf den Plätzen vier und fünf stehen Bern und Lausanne.

Im europaweiten Vergleich lag in diesem Sommer Berlin klar an der Spitze, noch vor Metropolen wie Paris oder Mailand. Weitere europäische Städte in der Top 10 der beliebtesten Reiseziele der FlixBus-Fahrgäste sind Wien, Dresden, Prag und Amsterdam. Das ergab die interne Auswertung der Sommer-Fahrgastzahlen von Europas führendem Fernbusanbieter FlixBus. „Wir werden 2017 voraussichtlich Fahrgastzahlen in der Größenordnung von 40 Millionen haben.“ Im vergangenen Jahr reisten bereits 30 Millionen Menschen mit FlixBus durch Europa.