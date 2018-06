Bauarbeiten in Allschwil: Erneuerung der Linie 6

Die Bauarbeiten auf der Baslerstrasse in Allschwil schreiten immer weiter voran. Zum Beginn der Sommerferien wird am 2. Juli 2018 zwischen dem Baselmattweg und der Bettenstrasse die Intensivphase eingeläutet. Während der zehn Wochen dauernden Intensivphase wird in diesem Abschnitt die komplette Tramanlage erneuert.