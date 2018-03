Bauchchirurgie: Zusammenarbeit mit Unispital wird geprüft

Am Donnerstag werden gleich zwei Globus Fachgeschäfte in Basel eröffnet: An der Freie Strasse hat Globus die ehemalige Schild Filiale in ein Fachgeschäft für Damenmode und den Herren Globus in ein Modefachgeschäft für Männer umgewandelt. Mit persönlichem Premium-Service, digitaler Verknüpfung und Trend-Elementen aus dem Globus Warenhaus entsteht in den Basler Fachgeschäften ein neues Einkaufserlebnis.