Baudirektorin Pegoraro präsentiert Umfahrung Allschwil und damit eine Autobahn ins Nichts

Eigentlich ist es eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung wie viele andere. Im Restaurant Rössli in Allschwil informieren am kommenden Montagabend der Kanton Baselland und die «IG Umfahrungsstrasse Allschwil-Stadtnahe Tangente» über das «Projekt Zubringer Bachgraben». Seit der Abstimmung im März 2015 in der das Baselbieter Stimmvolk dem Bau der Strasse zugestimmt hatte, war es still geworden um das Projekt. Im Rössli wird Regierungsrätin Sabine Pegoraro erklären wie es weitergeht. In der Mitteilung schreibt Alt-Landrat Hanspeter Frey von der IG: «Als übergeordnetes Ziel haben sich die IG und der Kanton die Realisierung der gesamten Umfahrungstrasse Allschwil gesetzt, wobei zunächst eine möglichst zeitnahe örtliche Bestimmung und Sicherung des Trasses für eine stadtnahe Tangente erreicht werden soll.»

Umfahrung ins Nichts

Brisanz erhält die Informationsveranstaltung dadurch, dass es mit dem «Umfahren» so eine Sache ist. Denn bis jetzt führt die Umfahrung ins Nichts. Um ans Autobahnnetz angeschlossen werden zu können, bräuchte es den «Binninger Tunnel» und in der Stadt den «Gundeli-Tunnel». Auf Anfrage von barfi.ch stellt die Binninger Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) klar: «Für Binningen ist wichtig, dass im Rahmen der Planung Verkehrsmodelle berechnet werden, um die Auswirkungen beim Verkehr quantifizieren zu können. Dies ist eine wichtige Grösse, um sich zu einem solchen Projekt positionieren zu können.»

Lange Liste von Bedenken

In der Stadt hat sich Regierungsrat Hans-Peter Wessels zwar mehrmals zum umstrittenen Tunnel bekannt, jedoch auch klargestellt, dass das Grossprojekt kein «Blinddarm» werden dürfe, es solle kein «Solitär» werden. So erklärt Sprecher Daniel Hofer vom Baudepartement: «Ein Gundelitunnels macht also nur Sinn, wenn es auf Seite Basel-Landschaft auch einen Binninger- und einen Allschwilertunnel gibt.»Der Stadttunnel würde 611 Millionen kosten, davon müsste 213 Millionen der Kanton tragen. Die Projektarbeiten seien 2010 «fast abgeschossen» gewesen, wie die Basler Zeitung gemeldet hatte. Im Basler Rathaus ist der «Gundeli-Tunnel» nun wieder umstritten. Grossrätin Dominique König-Lüdin (SP) schrieb unter dem Titel «Stop Gundeli-Tunnel»: «Die Zielsetzung des Regierungsrates bezüglich Planung des Gundeldingertunnels widerspricht sowohl dem Ziel der Verkehrsreduktion um 10 Prozent gemäss Volksbeschluss, den Zielsetzungen des Luftreinhalteplans, dem Anzug Otto Schmid als auch der Petition <Nein zum Gundeli-Tunnel>.» Eine lange Liste von Bedenken also auch in der Stadt.

Binningen will nicht nur Nachteile

Das Rössli in Allschwil ist eine gemütliche Beiz am Dorfplatz. Im Säli wird Regierungsrätin Sabine Pegoraro davon sprechen, dass das Baselbiet das Trassee, also das Land für die Umfahrungsstrasse sichern müsse. Die Autobahn ist mit einem Baukredit von 200 Millionen Franken budgetiert. Für die Gemeinde Allschwil, dessen Gewerbegebiet sich gerade beim Bachgraben weiter und weiter ausdehnt, erscheint die Umfahrung als Notwendigkeit. Pikant ist einzig, dass die Strasse ins Nichts führt. In Binningen hat Gemeinderätin Caroline Rietschi Vorbehalte: «Für die Gemeinde Binningen ist wichtig, dass eine zusammenhängende stadtnahe, südliche Tangente oder auch ein isoliertes Projekt ohne Ringschluss einen Nutzen für die Gemeinde Binningen bringt, und nicht nur Nachteile.»

Und dann wäre noch der Volkswillen

Für Dominique Lüdin-König ist ebenfalls klar, dass der «Gundeli-Tunnel», der ja den Anschluss zum «Binninger Tunnel» wäre, überflüssig ist und sogar den Volkswillen ignoriere. In Basel-Stadt war 2010 der Gegenvorschlag zur Städteinitiative angenommen worden, der eine Reduktion des Verkehrs um zehn Prozent vorsähe. Dieses Ziel ist seitdem aber nie erreicht worden. Sie kritisiert Regierungsrat Wessels in ihrer Motion: «Die Motionäre kritisieren die Haltung des Regierungsrates, sich bei seiner Planung über den Volkswillen und über einen Grossratsbeschluss leichtfertig hinweg zu setzen.» In Binningen legt Caroline Rietschi noch einmal nach: «Allenfalls braucht es diesbezüglich zu einem Tunnel Binningen grössere flankierende Massnahmen, um die heute bereits übermässige Verkehrsbelastung von circa 25'000 Motorfahrzeugen am Tag zu reduzieren oder zumindest nicht weiter zu erhöhen.» Daniel Hofer in der Stadt stellt eben klar, dass für Basel-Stadt der Gundeli-Tunnel nur Sinn macht, wenn es einen «Westring» gibt, er sagt: «Der Gundelitunnel war von 57 noch nicht als Tunnel vorgesehen. Das Projekt wurde seither mehrfach überarbeitet, was auch nochmals geschehen müsste, sollte ein Westring umgesetzt werden.»

Schwer zu sagen, wie viele interessierte Menschen am Montag den Weg ins Allschwiler Rössli finden werden, um sich über «Trasseesicherung» und «örtliche Bestimmung» informieren zulassen. Wie verworren die Angelegenheit ist, zeigt der Rückstandbericht 2017 der Gemeinde Binningen. Seit 2009 ist ein Postulat der CVP hängig, welches danach fragt, wie es mit der «Stadttangente» weitergehe. Immerhin ist dort so viel festgehalten, dass die Planung des «Binninger Tunnels» sistiert sei. Eines aber wird klarwerden am Montag, nämlich wo die Autobahn ohne Anschluss durchführen soll. Das ist doch auch spannend.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.