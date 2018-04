Beachtliches Line-Up zum 15. Geburtstag des Leimentaler OpenAirs

Mit dabei sind dieses Jahr Züri West! Seit über drei Dekaden musizieren die Mannen um Kuno Lauener und sind aus der Schweizer Musikszene schon seit langem nicht mehr wegzudenken. Mit ihren zahlreichen Hits «I schänke dr mis Härz», «I ha di gärn gha», «Fingt ds Glück eim?», «Göteborg» und vielen mehr hat sich die Berner Band in die Herzen ihrer Fans gespielt und gehört zweifellos zu den erfolgreichsten Schweizer Rockbands. Es ist eine grosse Ehre Züri West auf der Bühne vom Leimentaler OpenAir begrüssen zu können.

Beim Jubiläum des Leimentaler OpenAirs darf ein Act garantiert nicht fehlen: Die Allschwiler Band Brandhärd. Denn wie das Leimentaler OpenAir feiert auch das Basler Rap-Trio Jubiläum!

© LOA

Brandhärd um Rapper Fetch, Produzent Fierce und DJ Johny Holiday haben zwar das eigene Jubiläum verpennt, aber noch ist es nicht zu spät. Daher wird erst recht gefeiert: Am 26. Januar 2018 lancierte die Band mit der brandneuen Single «Mit Links» das kürzlich erschienene Best-Of-Album «1997». Und eines ist Gewiss: Die Band wird am Samstagabend ein weiteres Mal das Leimentaler OpenAir begeistern!

Wenn Troubas Kater zu schnurren beginnt, bleiben keine Füsse auf dem Boden. Eigenwillig instrumentiert mit Sousaphon, Akkordeon, Gitarre, Bläsersätzen und erdigen Drums, wortgewandte Texte über mutigen Aufbruch im Frühling, Ausbruch aus dem Alltag, Helden, Autodiebe und Divas. Troubas Kater bieten einen fulminanten Mix aus Mundart, Rap, Folk, Pop und Hiphop. In voller Frische und mit mehr als 120 Livekonzerten in den Pfoten weiss der Kater haargenau, wie er das Publikum am Leimentaler OpenAir zum Tanzen bringt!

James Gruntz, Nickless, Damian Lynn, Otto Normal und viele mehr runden ein gigantisches Line-Up ab! Eine unvergessliche Aftershowparty an beiden Abenden, unter anderem mit Alex Costanzo, ist natürlich auch garantiert sowie kühle Getränke, guter Bio-Food, Openair-Stimmung vom Feinsten und vieles mehr. Also: Tickets sichern und ab geht’s zum Leimentaler OpenAir!