Beat Flury neuer Leiter des baselstädtischen Parlamentsdienstes

Flury hatte in Basel ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und ist seit 2006 im Kader des Warenhauskonzerns Manor in Basel tätig, unter anderem als Detailhandelslobbyist. Er wohnt in Bottmingen BL, wo er in der Gemeindekommission und in der Geschäftsprüfungskommission sass und bis Ende Jahr Präsident der FDP-Ortspartei ist - auch Dähler ist Freisinniger.

Basel-Stadt verfügt seit 2004 über einen Parlamentsdienst, der direkt dem Ratsbüro unterstellt ist. Damit soll die Unabhängigkeit des Parlaments von der Regierung sichergestellt werden. Thomas Dähler, der im kommenden Frühling altershalber seinen Posten verlässt, ist der erste Leiter des Parlamentsdienstes.