Beatles im Bett: Selten gesehene Originale an der Freien Strasse

Der Ort ist etwas ungewöhnlich: Im «Hästens Store» an der Freien Strasse, einem Geschäft für Betten und Matrazen, unter anderem als Hoflieferant des schwedischen Königshauses, sind Kunstwerke von Rockmusikern zwischen Kissen und Betten verteilt. Wenn auch die gezeigten Stars kaum für ihre Einschlafmusik bekannt wurden, so gibt es zumindest ein Bett mit Beatles-Kissen und die Zeichnungen von John Lennon im selben Raum haben, nun ja, eindeutig das Schlafzimmer zum Inhalt. «In Bed with John Lennon», hier erfährt man, was damit eigentlich gemeint ist.

Ron Wood in Hawaii

Andy Ibach ist in Basel natürlich kein Unbekannter: Ihm gehört das Rock-Café «L’Unique» gegenüber dem wohl meistfotografierten Wandgemälde in Basel, welches ebenfalls seinem Denkanstoss entsprang (und ihm auch die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem Denkmalschutz eingebrockt hat). Seine Bar ist bis zum Rand voll mit Memorabilien und Objekten von Berühmtheiten, meist Musiker, die er in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen hat. Die Sammelwut erfasste ihn mit 22 Jahren, als er in den USA unterwegs war: Eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Gemälde von Ron Wood in Hawaii löste Besitzwunsch aus.

Es lag zwar weit ausserhalb seines Budgets, wie Ibach erzählt, doch, tja, das Herz will, was das Herz will. Inzwischen sind zu diesem Startobjekt mehrere tausend weitere hinzugekommen und Ibach kann eine aussergewöhnliche Sammlung aufweisen. Wie viele Teile es genau sind, weiss Ibach nicht. Und man hat das Gefühl, er will es gar nicht so ganau wissen. Wie ein echter Sammler eben. Zu den Gemälden, Zeichnungen, Fotografien und Fanartikeln kommen eine Reihe von signierten Musikinstrumenten, die sein Lokal zieren. Die Freundschaft zum Produzenten von Ringo Starr und Paul McCartney eröffnete Ibach den Zugang zu vielen Kunstwerken, an die er sonst kaum herangekommen wäre. Andy Ibach sammelt in die Breite, er sucht die Vielfalt und das Besondere. So finden sich in seiner Sammlung auch Gemälde von Muhammad Ali und Originalzeichnungen von Walt Disney. Letztere sind auch im «Hästens Store» zu sehen.

Bag one Suite: Der Schlafzimmerblick auf Papier

Zur Ausstellung kam es, weil Ibach zwar auf Interesse für eine solche Ausstellung stiess, man ihm aber davon abgeraten hatte, es in einer Galerie zu tun. Dafür hat er in Matrazenstore auch ein paar echte Seltenheiten mitgebracht: Die Bag One Suite, das einzige, was es von John Lennon mit seiner persönlichen Unterschrift gibt, existiert in der kompletten Form, wie sie nun zu sehen ist, weniger als ein Dutzend Mal in der Welt.

Das eigenartige Sammelsurium aus einer signierten Tasche, handgeschriebenen Songtexten und erotischen Zeichnungen, von denen eine unübersehbar Gustave Courbets berühmtes Gemälde «L’origin du monde» von 1866 zu Vorbild hat, bildet sozusagen den Kern der Ausstellung «In Bed with John Lennon». Die Bonusfrage für Kenner lautet: Welche der sechs Fotografien von den Fussgängerstreifen-Beatles hat es tatsächlich auf das Cover von «Abbey Road» geschafft?

«In Bed with John Lennon» ist noch bis Ende November während der Öffnungszeiten des «Hästens Store Basel» an der Freien Strasse 88 zu sehen.