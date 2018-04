Bedroht, belästigt und verfolgt: Basler Grossrätin tritt gegen Stalking an

Katja Christ / Bild: Martin Friedli Fotografie

Der Stalker ruft immer und immer wieder an, sendet Nachricht um Nachricht. Er wartet auf sein Opfer, wenn es am Abend vom Ausgang zurückkommt, an der Tramhaltestelle auf dem Weg zur Arbeit. Stalking ist Dauerbelästigung und bei den Tätern oft mit einer Zwangsvorstellung verbunden. Der Bundesrat wollte es Ende letzten Jahres genau wissen: 15 Prozent der Schweizer Frauen und vier Prozent der Männer werden einmal in ihrem Leben Opfer von ungewollter Aufmerksamkeit. Obwohl die ungewollte Belästigung in den letzten Jahren immer mehr zunimmt, immer mehr Menschen darunter leiden, ist Stalking generell nicht strafbar. Allerdings werden einzelne Aspekte des Phänomens wie Bedrohung oder physische Belästigung bereits jetzt geahndet.

Die Basler GLP-Grossrätin Katja Christ fordert nun von der Regierung einen umfassenderen Schutz, sie sagt: «Der Rechtsschutz gegen Stalking ist heute anerkanntermassen ungenügend.» Ihre Motion wurde heute im Grossen Rat deutlich angenommen, mit 52 Ja- und 20 Nein-stimmen. Christ sei sehr froh über das Abstimmungsergebnis, überrascht sei sie jedoch nicht, wie die Politikerin gegenüber barfi sagt: «Ich habe schon im Vorfeld mit verschiedenen Grossräten das Gespräch gesucht und ihre Unterstützung zugesagt bekommen.»

Persönliches Anliegen

Ihr Vorstoss trifft einen Nerv in Basel. Denn wie Christ in ihrer Motion beschreibt, sei der Rechtsschutz in Stalking-Fällen heute «anerkanntermassen ungenügend». Die Opfer müssen eine lange Verfahrensdauer in Kauf nehmen und sofortiger Schutz sei nicht gewährleistet. «Zudem muss damit gerechnet werden, dass man im Verfahren mit dem Täter oder der Täterin konfrontiert wird», führt Katja Christ weiter aus. Für die Grossrätin ist es ein persönliches Anliegen: «Ich kenne persönlich Fälle und Leute die davon betroffen waren und es ist ein grundsätzliches Problem, das gelöst werden soll.»

Weit mehr als Psychoterror

In letzter Zeit haben eine Reihe parlamentarischer Vorstösse für eine bessere Rechtslage bei häuslicher Gewalt gesorgt. Ein Problem, bei dem das Justiz- und Sicherheitsdepartement im Mai 2017 selbst Handlungsbedarf erkannt habe. Nun schlägt die Grossrätin in ihrer Motion vor, diese Massnahmen auch auf das Stalking auszuweiten. «Es geht mir um die Gleichstellung von häuslicher und ausserhäuslicher Gewalt.» Denn Stalking sei nicht «nur» Psychoterror, sondern könne auch in gewaltsamen Übergriffen enden. Und dort biete die Gesetzeslage zu wenig Schutz und Unterstützung für die Opfer.

Die breit unterstützte Motion liegt bei der Regierung. «Es ist nun Aufgabe der Regierung hier einen Vorschlag zu bringen, wie wir dieses Problem in unserem Kanton in den Griff bekommen.» Wie oft es in Basel-Stadt zu Stalking komme, sei ihr nicht bekannt, jedoch sei «schon ein Fall zu viel.»