Begeisternde Tanzshows von Basler Schülerinnen und Schüler

Mit mehr als 500 Schülerinnen und Schüler beider Kantone war der diesjährige Castingwettbewerb wieder ausgezeichnet besetzt und brachte die Sporthalle Stutz in Lausen zum Beben. Die Tanzgruppen zeigten beeindruckende Leistungen und präsentierten vielseitige und hochstehende Choreographien.

Die Tanzgruppen aus der Primarstufe hatten zum dritten Mal die Möglichkeit, Ihre Darbietungen am School Dance Award zu präsentieren. Das tänzerische Niveau konnte wiederum gesteigert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass immer mehr Gruppen nicht nur tanzen sondern den Zuschauern mit den Mitteln von Musik, Tanz, Mimik und Gestik eine Geschichte erzählen, die eine Botschaft vermittelt. Dies konnte eindrücklich durch die Gruppe „No Limits“ aus Biel-Benken erreicht werden. Die Zuschauer wurden mit Elementen aus Stepptanz, Ballett und Hip Hop auf eine spannende Zeitreise geführt. Mit dieser vielfältigen Tanzvorführung belegte „No Limits“ am Schluss auch den ersten Rang vor der Gruppe „All4one“ aus Pratteln. Aus Basel konnten unter anderem vor allem die Gruppen „New Generation“, „The Squad“ und „Be You“ begeistern. Diese Teams konnten sich mit ihren ausgezeichneten Leistungen auch für das Finale in Biel qualifizieren.

Im Sekundarschulbereich wird der School Dance Award bereits seit 9 Jahren angeboten. Da könnte man denken, dass eine Steigerung kaum noch möglich ist. Die diesjährige Austragung hat die Jury jedoch eines besseren belehrt. Es ist den Gruppen aus der Sekundarstufe I und II gelungen, eine Symbiose aus heissen Rhythmen, coolen Mooves und tollen Kostümen auf die Bühnen zu zaubern. Die Gruppe „Tsunami“ aus Reigoldswil begeisterte das Publikum ebenso wie die Jury und setzte sich am Ende vor den „NBA“ aus Reinach und „Yääse Bääse“ von der Sekundarschule Frenke durch. Die höchste Punktzahl auf der Sekundarstufe I in Basel erhielt die Tanzgruppe „Wipe Out“ von der Sekundarschule Holbein. Auf der Sekundarstufe II wussten vor allem die Guppen „the Chance“ vom Gymnasium Liestal und die „Glamour Girls“ aus dem Zentrum für Brückenangebote aus Basel zu überzeugen. Diese Darbietungen waren in den Bereichen Originalität, Synchronisation, Bewegungsqualität und Ausdruck überdurchschnittlich.

Bei einem so hohen Niveau war es für die Fachjury herausfordernd, unter Zeitdruck eine objektive Bewertung vorzunehmen. Das eingespielte Team der Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen des Modern Dance, Break Dance, des Gesellschaftstanzes und der Gymnastik bewältigte diese Aufgabe mit Bravour. Für die meisten Gruppen war dieser Anlass der Abschluss einer intensiven Übungsphase, welche im Rahmen des freiwilligen Schulsportes absolviert wurde. Den engagierten Leiterinnen und Leitern gelang es, ihre Teams aus der Reserve zu locken und auf den Punkt zur Höchstleistung zu bringen.

Die besten Gruppen aus dem Castingwettbewerb in den Kategorien Primarschule, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II dürfen die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt am grossen Nordwestschweizer Finale am 18. März im Kongresshaus Biel/ Bienne vertreten.

Ins Staunen kamen die Besucherinnen und Besucher auch bei den Showacts. Am Vormittag brillierten Turner aus dem Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum am Barren und auf dem Air track und am Nachmittag begeisterte Corinne Mathis mit akrobatischen Einlagen.

Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern waren auch Regierungsrätin Monica Gschwind, Landratspräsidentin Elisabeth Augstburger diverse Landrätinnen und Landräte sowie Grossrätin Tanja Soland.