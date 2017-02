Begrüssungsanlass für Neuzuziehende in Basel Stadt - Herzlich Willkommen!

Der erste Programmteil "Willkommen in Basel" im Basler Rathaus vermittelt Wissen rund um den neuen Wohn– und Lebensort. Nach der Begrüssung informieren Fachpersonen aus der Verwaltung über Anmeldeverfahren, Arbeitsvertragsrecht, Sozialversicherungen, sowie Steuer- und Schulsystem. Abrundend berichtet Sarah Nevill, vom Einleben und Leben in Basel.

Die Schifffahrt auf dem Rhein bietet den Neuzugezogenen ein vielseitiges Programm, welches den Start in Basel erleichtert. "Welcome on Board" ermöglicht es, bei einem Apéro und Musik miteinander ins Gespräch zu kommen und erste Freundschaften zu schliessen. Dabei spielt weder die Nation noch die religiöse Zugehörigkeit eine Rolle. "Wir freuen uns besonders, dass so viele freiwillige, ehrenamtlich engagierte Personen sowie private Sponsoren ein grosses Interesse daran haben an diesem Anlass mitzuwirken", sagt Andreas Räss, der kantonale Integrationsdelegierte, „Das zeigt uns den grossen Bedarf an Informations- und Begegnungsmöglichkeiten zwischen Ansässigen und Neuzugezogenen.“

Ein umfangreicher Informationsmarkt bietet unseren neuen Bewohnerinnen und Bewohnern übersichtliches Material zu unterschiedlichen Themen wie Schulen, Freizeitangebote, Sprachkurse oder kantonale und private Anlaufstellen für die Migrationsbevölkerung. Neuzugezogene können sich mit offenen Fragen direkt an die Behördenvertreterinnen und –vertreter wenden. Als weitere Partner sind die Fachleute der GGG Migration, der Benevol Freiwilligenarbeit sowie der nationenübergreifenden Migrantennetzwerke "ASK", "BaselConnect" und "Centerpoint" vor Ort. Ebenfalls präsentieren neu Vertreterinnen und Vertreter der fünfzehn Quartiertreffpunkte von Basel ihr Angebot.

Der Basler Regierungsrat bekennt sich bereits seit 1999 zu einer offenen Willkommenkultur und begrüsst mehrmals jährlich Neuzuziehende im Rahmen informativer Begrüssungsveranstaltungen. Im Legislaturplan 2013-2017 stärkte der Regierungsrat die Willkommenskultur erneut. Die Massnahme „Welcome“ des Legislaturplans hat zum Ziel, mit einer offenen und verbesserten Informationstätigkeit Basel als urbanes Zentrum zu festigen. Der Kanton hat mit diesem Willkommensgedanken eine Pionierrolle übernommen und optimiert das bestehende Konzept durch verschiedene Bausteine immer weiter.

Die Begrüssungsveranstaltungen "Willkommen in Basel" finden in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch statt. „Welcome on Board“ trägt dem individuellen Informationsbedarf und dem Bedürfnis des persönlichen Kontakts zu anderen Neuzuziehenden, aber auch zu Anlaufstellen innerhalb und ausserhalb der Verwaltung Rechnung. Die Begrüssungen in den Quartieren fördern den Austausch und das Kennenlernen der Strukturen und Angebote im eigenen Wohnquartier. Die seit 2015 implementierten Erst- und Integrationsgespräche sowie die Gratis-Deutschkurse für nichtdeutschsprachige neuzugezogene Migrantinnen und Migranten, mit Absicht auf dauerhaften Aufenthalt (B-Bewilligung), sind weitere Bausteine der aktiven Willkommenskultur. Mit diesen Angeboten lebt Basel-Stadt die Willkommenskultur und unterstützt Neuzuziehende beim Einleben.