Bei Bussen für grosse Umweltsünder ist Basel Schweizermeister

Einem Umweltsünder wurde zuletzt im Nachbarkanton Aargau die höchste Busse seit Jahren aufgebrummt. Rund 5'000 Franken musste er bezahlen, nachdem er wiederholt Bauschutt in einem Waldstücke deponiert hatte. Obwohl dies die höchste Busse der letzten Jahre war, ist Basel-Stadt im Durchschnitt um ein Vielfaches strenger.

Laut einer Statistik des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) wurden zwischen 2012 und 2016 am Rheinknie die höchsten Bussen der Schweiz ausgesprochen: durchschnittlich 1'388 Franken. Damit ist unser Kanton weit vor dem zweitplatzierten Wallis, mit 1'000 Franken, und verzeichnet über das dreifache des Landes-Durchschnitts - dieser liegt bei 419 Franken.

Kantonsunterschiede

Wie hart die Abfallsünder bestraft werden, ist - wie so vieles - von Kanton zu Kanton verschieden. Meist geht es laut Statistik um illegales Verbrennen des Abfalls, selbst auf eigenem Grund und Boden, oder das widerrechtliche Ablagern. Mit 419 Franken im Durchschnitt ist man in der Schweiz bisher noch recht gut bedient: Das entsprechende Gesetz ermöglicht Bussen von bis zu 20'000 Franken. «Teilweise muss man leider sagen, dass Umweltdelikte als Bagatellen betrachtet werden», wird Florian Wild, Leiter der Abteilung Recht des Bafu, in der Sonntagszeitung zitiert. Das soll verbessert werden: «In erster Linie müssen Straf- und Umweltbehörden enger zusammenarbeiten. Oft mangelt es Beamten wohl nicht am Willen, sondern am Fachwissen.» In der Statistik nicht enthalten sind übrigens Daten zum «einfachen Littering», zum Beispiel Strassenabfälle sowie falsche Bebbisäcke etc., welches direkt mit Ordnungsbussen geahndet wird.

Nicht viele, dafür hohe Bussen

Ein Blick auf die Statistik des Bafu zeigt: Basel hat eigentlich sehr wenige geahndete Umweltsünder. Gerade mal vier hohe Bussen wurden zwischen 2012 und 2016 im Stadtkanton ausgesprochen. In Bern waren es im Vergleich im selben Zeitraum 712. Trotzdem ist auffallend, dass bei uns gleich weit oben eingestiegen wird: die niedrigste Busse betrug 900 Franken, die höchste happige 2000 Franken. Beide Extreme liegen weit über dem schweizerischen Durchschnitt. Nicht zu vergessen die zusätzlichen Gerichtskosten.

Wieso in Basel nur so wenige Fälle mit einer Geldstrafe gebüsst werden, könne man nicht klar sagen. Brigitte Meyer, die Generalsekretärin des Basler Umweltdepartements wagt trotzdem eine Vermutung, wieso die Beträge so hoch sind: «Wegen der Grenzlage von Basel-Stadt kommt es immer wieder zu Exporten von Abfällen ohne Notifikation, was bei grösseren Abfallmengen zu höheren Bussen führen kann.» Mit anderen Worten: grosse Mengen Müll landen illegal ennet der Grenze.

Als passionierter ernster Abfallsünder ist man jedoch gut beraten, unsere Stadt nicht für seine Missetaten zu missbrauchen. In anderen Kantonen ist es weit günstiger, wenn man erwischt wird. Doch das ist nicht etwa ein hirnloser Tip, sondern erneut eine Erinnerung. Die Chancen dort erwischt und gebüsst zu werden sind massiv grösser. Also: sauber bleiben.