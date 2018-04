Am Ostersonntag Nachmittag befuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer den Gemeindeverbindungsweg "Am Rhein" von Grenzach in Richtung Wyhlen. Da er trotz einem starken Regenschauer und dementsprechend nasser Fahrbahn viel zu schnell unterwegs war, kam er mit dem Pkw nach rechts von der Strasse ab und geriet auf ein Feld.