Beiträge an Filmproduktionen und Medienkunstprojekte

In seiner Jury-Sitzung am 30. November und 1. Dezember 2017 hat der Fachausschuss Film und Medienkunst Basel-Stadt und Basel-Landschaft insgesamt 19 formal gültige Gesuche beurteilt. Nach eingehender Prüfung – teilweise in persönlichen Gesprächen mit den Gesuchstellenden – hat der Fachausschuss 11 Projekte mit Beiträgen von insgesamt CHF 383'050 zur Unterstützung empfohlen.