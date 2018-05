Belagsarbeiten im Anschluss Altmarkt (Liestal Süd) - neuer Einlenker

Brand von Blockheizkraftwerk in Rheinfelden/Herten (D)

Am frühen Montagmorgen, den 21.05.2018, gegen 03.30 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach ein Brand im Blockheizkraftwerk beim St. Josefshaus in Herten gemeldet.