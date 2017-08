Belagserneuerung bei der Hardstrasse in Pratteln und der Prattelerstrasse in Muttenz

In einer ersten Phase erfolgen die Vorarbeiten ohne den Verkehr umzuleiten. In einer zweiten Phase werden an den Wochenenden vom 22. bis 25. September 2017 und 29. September bis 2. Oktober 2017 Belagsersatzarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis am Montag 2. Oktober 2017.

Die Vorarbeiten beginnen am Montag, 4. September 2017 und dauern bis am Freitag, 22. September. Der Verkehr wird mehrheitlich normal geführt. Bei allfälligen kleineren Sperrungen wird der Verkehr über Rampen geleitet. Während der Vorarbeiten sind keine Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Die Belagsersatzarbeiten sind an den beiden Wochenenden vom 22.-25. September 2017 und 29. September - 2. Oktober 2017 eingeplant. An diesen beiden Wochenenden muss der Abschnitt jeweils ab Freitag, 20.00 Uhr bis am Montag, 5.00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Der Verkehr wird während dieser Zeit übergeordnet über die Rothausstrasse bis Rheinfelderstrasse und über den Anschluss Liestal Nord umgeleitet. Untergeordnet erfolgt eine Umleitung über die Muttenzerstrasse, Bahnhofstrasse oder Oberemattstrasse durch Pratteln.

Verkehrswachen werden den Verkehr leiten. Die Umleitungen werden grossräumig signalisiert.

Bei ungünstiger Witterung muss die Vollsperrung auf das Wochenende vom 6. bis 9. Oktober 2017 verschoben werden.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.