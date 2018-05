Bell Food Group veröffentlicht Resultate zum ersten Quartal 2018

Auf Antrag des Verwaltungsrats hat die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Bell Food Group am 10. April 2018 beschlossen, das derzeitige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 2'000'000 eingeteilt in 4'000'000 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert mittels eines Bezugsrechtsangebots an die bisherigen Aktionäre durch die Ausgabe von maximal 4'000'000 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert zu erhöhen. Von diesen 4'000'000 Namenaktien werden im Rahmen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung 2,285,712 neue Namenaktien den bisherigen Aktionären der Bell Food Group zu einem Bezugspreis von je CHF 268.00 angeboten. Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 28. Mai 2018 nach Börsenschluss halten, um neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Pro gehaltene 7 Bezugsrechte können 4 neue Aktien zum Bezugspreis von CHF 268.00 je Aktie gezeichnet werden.

Der Emissions- und Kotierungsprospekt wird heute publiziert. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 29. Mai 2018 und endet am 6. Juni 2018, 12.00 Uhr mittags (MESZ). Die Bezugsrechte werden vom 29. Mai 2018 bis 4. Juni 2018 an der SIX Swiss Exchange («SIX») handelbar sein. Als erster Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX ist der 8. Juni 2018 geplant.

Die Coop-Gruppe Genossenschaft in Basel, welche über eine Beteiligung von 66.3% an der Bell Food Group verfügt, hat sich verpflichtet, die ihr zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben und im entsprechenden Umfang neue Aktien der Bell Food Group zu erwerben.

Resultate zum ersten Quartal 2018

Das erste Quartal 2018 war wesentlich beeinflusst durch die Übernahme von Hügli, welche seit dem 1. Januar 2018 konsolidiert wird. Der Nettoerlös stieg von CHF 822.1 Mio. im ersten Quartal 2017 um CHF 171.6 Mio., respektive 20.9% auf CHF 993.7 Mio. im ersten Quartal 2018. Bereinigt um Währungskurseffekte betrug das Wachstum CHF 150 Mio. oder 18.4%. Von der währungsbereinigten Steigerung des Nettoerlöses sind CHF 105 Mio. auf die Integration von Hügli und CHF 45 Mio. (+5.6%) auf das Wachstum der bisherigen Geschäftseinheiten zurückzuführen, welche alle zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben.