Bell veröffentlicht Kaufangebot für Inhaberaktien der Hügli Holding AG

Nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien der Hügli Holding Aktiengesellschaft («Hügli») am 17. Mai 2018 verfügt Bell Food Group AG («Anbieterin» oder «Bell Food Group») unter Vorbehalt des Vollzugs über insgesamt 98.09% aller per diesem Datum kotierten Inhaberaktien von Hügli («Hügli-Inhaberaktien»).

Am 26. Februar 2018 veröffentlichte die Bell Food Group den Angebotsprospekt des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Hügli-Inhaberaktien zum Angebotspreis von CHF 915.00 netto in bar pro Aktie, abzüglich des Bruttobetrags allfälliger, bis zum Vollzug eintretender Verwässerungseffekte.

Bis zum Ablauf der Nachfrist am 17. Mai 2018, 16.00 Uhr (MESZ), wurden der Bell Food Group im Rahmen des Kaufangebots 212'927 Hügli-Inhaberaktien, entsprechend 97.56% der Inhaberaktien, auf welche sich das Kaufangebot bezieht, angedient (Erfolgsquote). Des Weiteren erwarb die Bell Food Group seit dem 26. Februar 2018 bis zum Ablauf der Nachfrist börslich 20'572 Hügli-Inhaberaktien. Unter Annahme des Vollzugs des Kaufangebots und einschliesslich aller 410'000 Namen- und 61'738 Inhaberaktien, welche von der Bell Food Group und den mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen per Ablauf der Nachfrist gehalten werden, beträgt die Beteiligung der Bell Food Group und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen somit insgesamt 410'000 Namen- und 274'665 Inhaberaktien, entsprechend 99.23% der Stimmrechte und 98.90% des Aktienkapitals von Hügli (Beteiligungsquote).

Der Vollzug des Kaufangebots findet voraussichtlich am 25. Mai 2018 statt.

Wie im Angebotsprospekt näher ausgeführt, beabsichtigt die Anbieterin nach Vollzug des Angebots, die Hügli-Inhaberaktien von der SIX Swiss Exchange dekotieren zu lassen. Da die Anbieterin nach Vollzug des Kaufangebots über 98% der Stimmrechte von Hügli hält, beabsichtigt sie, beim zuständigen Gericht die Kraftloserklärung der verbleibenden Hügli-Inhaberaktione im Sinne von Art. 137 FinfraG zu beantragen.