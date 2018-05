Benjamin Huggel bekommt Entschädigung für fristlose Entlassung bei Black Stars

Fahrerflucht in Weil am Rhein: Lkw-Fahrer lässt nach Karambolage Helfer stehen

Ein Lkw-Fahrer beging am Donnerstagabend nach einer Karambolage in Weil-Ost Unfallflucht. Er liess Helfer am Unfallort zurück. Ein Lkw mit polnischem Kennzeichen wendete um 21.20 Uhr beim Grenzübergang Weil-Ost/Riehen (CH).