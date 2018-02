Bernhard Burgener übernimmt 48 Prozent der Constantin Medien

48,39 Prozent der Aktien der Constantin Medien AG sind im Rahmen des Übernahmeangebots von der Highlight Communications AG «angedient» worden. Damit sind neu rund 78 Prozent des Münchner Meidenkonzerns in Schweizer Besitz.

Der Vollzug des Handels sei für den 13. Februar 2018 vorgesehen, teilten die Highlight Communications AG und der an der Übernahme beteiligte Financier Studhalter Investment AG am Donnerstag in einem kurzen Kommuniqué mit. «Die im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz vorgesehene weitere Annahmefrist endete am 5. Februar 2018, 24:00 Uhr», steht in dem überkorrekt formulierten Schreiben weiter.

Zu dem neuen, 48,39 Prozent schweren Aktienpaket kommen 29,99 Prozent der Highlight Event & Entertainment AG (HLEE) hinzu. An dieser Schwestergesellschaft der Highlight Communications hält der Highlight-Chef Bernhard Burgener zusammen mit Studhalter die Mehrheit. Die HLEE ist wiederum mit 25 Prozent an der Highlight Communications, ihrerseits eine ehemalige Constantin-Tochter, beteiligt.

In dieses Beteiligungsgeflecht will Burgener durch die Constantin-Übernahme Klarheit bringen. «Die neue Aktionärsstruktur mit den nun klaren Mehrheitsverhältnissen bewerten wir positiv», kommentierte Olaf Schröder, der neue Vorstandsvorsitzende der Constantin Medien AG.

Auf dem eingeschlagenen Weg der Fokussierung auf Sport könne es «nur hilfreich» sein, wenn die weiteren strategische Schritte der Constantin Medien-Gruppe «effizient beschlossen und implementiert werden können», sagte der Vorstandschef des von Richtungskämpfen gebeutelten Unternehmens weiter.