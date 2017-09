Bernhard Burgener will die ganze Constantin-Mediengruppe kaufen

go! - die erste richtige Taxi-App der Schweiz neu in Basel

Ab sofort wird die Taxi-App go! auch in Basel im Einsatz sein – und zwar von drei Taxi-Unternehmen. Die Taxi-Zentrale Basel AG, 33er Taxi AG und mini-cab AG setzen mit go! auf das digitale Mobilitätszeitalter. Die App go! ist die offizielle Branchenlösung von TaxiSuisse, der Fachgruppe Taxi der ASTAG, dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband.