Berufe finden mit der BIZ App beider Basel

Die Jugendlichen können mit der BIZ App ihre Interessen mittels Berufe-Assistent erkunden und bekommen sofort passende Berufe vorgeschlagen. Zu den Berufen erhalten sie weitere Informationen über Tätigkeiten, Ausbildung und Voraussetzungen. Die interessantesten Berufe können in einer Favoritenliste gespeichert werden. So lassen sich auch Push-Benachrichtigungen für neue Lehrstellen einrichten. Freie Lehrstellen werden auch mittels Kartenfunktion oder in der Live-Ansicht via Augmented Reality dargestellt. Dazu nutzt die App Kamerafunktion und Kompass und zeigt je nach Ausrichtung die freien Lehrstellen an.

Die BIZ App hat sich bereits in vielen Kantonen bewährt und ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts der beruflichen resp. der Laufbahnorientierung der Berufsberatungen der beiden Kantone. Ziel ist eine adressatengerechte und umfassende Information der Jugendlichen.

Die App kann kostenlos im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden: