Berufsschau in Liestal: Im Zeichen der dualen Bildung

Bereits zum elften Mal wird die Baselbieter Berufsschau mittlerweile durchgeführt. Bis am Sonntag werden rund 55'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Sie werden sich auf dem 8000 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsgelände auf dem Frenkenbündtenareal in Liestal bei rund 140 Ausstellern über 220 Berufe informieren können, welche im Rahmen der dualen Bildung erlernt werden können. Bereits Wochen im Vorfeld hatten sich mehr als 600 Klassenverbände angemeldet. In seiner Eröffnungsrede im Kirchgemeindehaus Martinshof in Liestal gab Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser seiner Freude darüber Ausdruck, dass es dem Schweizer Berufsnachwuchs eine Woche zuvor gelang, an den WorldSkills, den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi, nicht weniger als elf Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen zu gewinnen, barfi.ch berichtete.

Das Geheimnis hinter diesem grossen Erfolg sei gar nicht so geheim, sagte Buser: «Es ist unser erfolgreiches duales Bildungssystem. Dieses sorgt dafür, dass die Unternehmen die so dringend benötigten Fachkräfte erhalten. Und es sorgt dafür, dass diese Fachkräfte auch über ausgezeichnete Fähigkeiten verfügen.» Nach dem Erfolg der Schweizerinnen und Schweizer an den WorldSkills sei er erst recht stolz darauf, dass Liestal während fünf Tagen nicht nur die Hauptstadt des Kantons Baselland, sondern die landesweite Hauptstadt der dualen Berufsbildung sei. Während sich die Wirtschaft und damit die Berufsbilder seit der Erstausgabe der Berufsschau im Jahr 1996 gewandelt haben, ist das Konzept der mittlerweile landesweit bedeutendsten Berufsbildungsmesse stets dasselbe geblieben: Die Aussteller zeigen «Berufe bei der Arbeit». Papierstände mit Hochglanzbroschüren sind verpönt. Stattdessen wird an der Berufsschau gehämmert, gebohrt und programmiert – und dies noch bis am Sonntagnachmittag.