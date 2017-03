Bessere Umsetzung des Jugendschutzes an der Fasnacht in Liestal

Auslöser für eine emotionale regionale Diskussion war die Absicht der Stadt Liestal für Verbesse­rungen im Jugendschutz zu sorgen, nachdem im 2016 Testkäufe ein erschreckendes Resultat ergeben hatten. Neben Informationen und Testkäufen wurden in Zusammenarbeit mit dem Blau­en Kreuz auch Altersarmbänder verteilt, um den Standbetreibern und Gastronomen die Arbeit zu erleichtern. „Die mediale Berichterstattung hat eine grosse Diskussion ausgelöst und so zur Sen­sibilisierung zum Thema Jugendschutz beigetragen“, meint die verantwortliche Stadträtin Regula Nebiker. Trotz Erfolg sieht sie auch Optimierungspotential vor allem in der Kommunikation.

Auch an dieser Fasnacht wurden wieder Testkäufe durchgeführt - im Vergleich zum letzten Jahr seien die Ergebnisse viel besser gewesen. Rund 60% der getesteten Standbetriebe hielten sich an den Ju­gendschutz. Sicher ist, dass Liestal auch in Zukunft und an weiteren Anlässen den Jugendschutz stärken will.