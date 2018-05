Bester Gin der Schweiz kommt aus Basel!

Im Rahmen der feierlichen Prämierungsgala am 26. April wurden nun in Zürich die Gewinner des SSA bekannt gegeben. Mit 94 von 100 Punkten sicherte sich der nginious! Swiss Blended Gin eine Goldmedaille für eine hervorragende Qualität und den ersten Platz unter den Schweizer Gins. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie bestätigt unseren Ansatz: Wir wollten mit dem nginious! Swiss Blended Gin einen Gin komponieren, den man dank seiner feinen Kräuternote, Frische und Klarheit vom ersten Schluck an als Schweizer Gin versteht. Das Urteil der Jury belegt, dass uns dies auf einem ausgezeichneten Niveau gelungen ist“, freut sich Oliver Ullrich, Gründer und Inhaber von nginious!

nginious!

Unter der Marke nginious! kreiert und brennt Gründer Oliver Ullrich einzigartige Craft-Gins: vom charaktervoll-starken Swiss Blended Gin, über den Smoked & Salted Gin bis zum Vermouth Cask Finished Gin, dem weltweit ersten Gin, der im Wermutfass reifen darf. Und allen ist eines gemeinsam: Es sind Gins für Geniesser, die das Besondere suchen. „Für mich ist nginious! immer wieder neu, etwas, was vor uns noch niemand gemacht hat. Das macht uns aus und hebt uns ab aus der Masse der Ginhersteller“, erklärt Ullrich das Prinzip. Und das macht sich bezahlt: In der ersten Zeit noch als Geheimtipp gehandelt, ist nginious! den Kinderschuhen inzwischen entwachsen. Der Schweizer Ginhersteller vertreibt seine Gins weltweit erfolgreich in 15 Ländern.

Basler Aktienmühle

Begonnen hat alles im Sommer 2014 in Zürich, dann zog es Ullrich in Richtung alte Heimat. Jetzt hat nginious! in der Basler Aktienmühle ein würdiges Zuhause gefunden. Die Liquid Spirit Distillery ist bewusst als Ort der Begegnung konzipiert: Das Herzstück bildet die neue Brennanlage „Fantastic Mr. Fox“. Doch sie alleine steht nicht im Zentrum. Den Besucher der rund 200 m² grossen Brennerei empfängt zunächst eine geräumige Bar, in der sämtliche nginious! Editionen gekonnt in Szene gesetzt sind. Daneben laden eine kleine Lounge mit zwei gemütlichen Chesterfield-Sofas sowie eine lange Degustationstafel zum Verweilen ein. Erst ein Blick um die Ecke des L-förmigen Raumes zeigt die beeindruckende Brennanlage.

"Botanical-Kisten"

Besonders interessant für Besucher sind die 25 „Botanical-Kisten“. Sie erinnern an Teekisten und enthalten die Zutaten, aus denen nginious! hergestellt wird. Sie laden förmlich zum Entdecken, Riechen und Schmecken ein. „Wir haben mit der Liquid Spirit Distillery eine Location geschaffen, in der wir unsere Begeisterung für guten handgemachten Gin teilen wollen.

Gin-Events

Hier finden auch regelmässig diverse Gin-Events statt: Open Tastings, Workshops, Teambuilding-Events bis hin zu geschlossenen Veranstaltungen, für die die Brennerei exklusiv gemietet werden kann. Wir wollen Basels erste Gin-Destillerie öffnen, für Gin-Liebhaber und alle, die miterleben wollen, wie in unserer Manufaktur hochwertige Gins entstehen.“ Die Produktion der nginious! Produkte erfolgt in der Liquid Spirit Distillery durch die Ullrich & Co, Spirit Production & Consulting, mit Sitz in Basel. Inhaber sind Oliver Ullrich und seine Frau Iris Menne-Ullrich.

Jetzt aktuell

Aktuell vertrieben werden der nginious! Swiss Blended Gin, der durch seine Aromenvielfalt besticht, die fassgereifte und damit limitierte Ausführung nginious! Vermouth Cask Finished Gin, der nginious! Summer Gin als milder Gegenpart zum Swiss Blended Gin, der nginious! Smoked & Salted Gin sowie der ngroni! by nginious!, eine gelungene Interpretation des klassischen Negroni Cocktails. Die neueste Kreation, der nginious! Distiller’s Cut, ein klassischer London Dry Gin, wurde eigens für die Fertigstellung der eigenen Brennerei entwickelt. Es ist die erste Produktion, die auf der neuen Anlage gefertigt und exklusiv in 3‘000 Magnumflaschen abgefüllt wurde, die alle mit einer individuell gravierten Kupferplatte versehen sind.