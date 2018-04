Betriebliche Unterhaltsarbeiten am Chienberg- und Eggfluetunnel sowie der Umfahrung Liestal

Wer hat Angst vor Basel? Misstöne in den Zürcher Medien vor dem «Sächsilüüte»

Das offizielle Multi-Kulti Basel unter Stadtpräsidentin Ackermann will beim Besuch am Sechseläuten das Gemeinsame betonen. Genau das will auch ihr Zürcher Pendant Corine Mauch. Jetzt sind es ausgerechnet die Zürcher Medien, die beweisen, welch seltsames Bild sie von Basel haben.