Beunruhigende Beobachtung an der "Grünen Grenze" - Uniformträger mit Waffe gesichtet

Als harmlos stellte sich ein Geschehnis heraus, das der Polizei am Mittwochnachmittag berichtet wurde. Ein Bürger teilte mit, dass sich an der "Grünen Grenze" ein Mann in alter Uniform aufhält und bewaffnet ist. Eine Streife kam vor Ort und ging der Sache nach, die sich rasch klärte. Im Grenzgebiet rund um die "Eiserne Hand" führte eine Theatergruppe mit Besuchern eine Erlebnisführung durch. Somit war alles im "grünen Bereich" und die Streifen konnten wieder abrücken.