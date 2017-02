Bevölkerung im Januar 2017 in Basel-Stadt wuchs

Im Januar nahm die Wohnbevölkerung des Kantons Basel-Stadt gegenüber Dezember um 84 Personen (-59 Schweizer und +143 Ausländer) auf 198'290 zu. Seit langem ist jeweils im Januar – mit wenigen Ausnahmen – ein Bevölkerungswachstum zu beobachten. Die aktuelle Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass es mehr Zu- als Wegzüge gab. Die Nettozuwanderung betrug 320, wobei sowohl Schweizer als auch Ausländer Wanderungsgewinne verbuchten. Negativ fiel die Bilanz aus Geburten und Todesfällen aus (-67). Aufgrund nachträglich gemeldeter Ereignisse (z. B. verspäteter Anmeldungen) entspricht die Summe aus Sterbeüberschuss und Wanderungsgewinn nicht dem Bevölkerungsanstieg per Ende Januar. 16% der Bevölkerung waren jünger als 20 Jahre. Der Anteil der 20- bis 64-Jährigen lag bei 64%, derjenige der über 64-Jährigen bei 20%. Das Durchschnittsalter der Schweizerinnen betrug 48 Jahre, jenes der Schweizer 44 Jahre. Ausländerinnen waren im Mittel 36 Jahre und Ausländer 37 Jahre alt. Nach Gemeinde und Wohnviertel betrachtet, waren die Einwohnerinnen und Einwohner des Rosentalviertels mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren am jüngsten, jene des Wohnviertels St. Alban mit 47 Jahren am ältesten.

In den vergangenen zwölf Monaten erhöhte sich die baselstädtische Bevölkerung um 835 Personen, was einer Zunahme um 0,4% entspricht. 13'482 Personen liessen sich in dieser Zeitspanne neu im Kanton nieder, 13'241 verliessen ihn. Der Wanderungsgewinn belief sich somit auf 241. Die Schweizer verzeichneten einen Wegzugsüberschuss, die Ausländer einen Zuzugsüberschuss. Seit Februar 2016 wurden 1'998 Kinder geboren, 2'044 Personen starben. 803 Ausländer liessen sich einbürgern. Die Zahl der Schweizer verringerte sich innert Jahresfrist um 0,2% auf 127'339, jene der Ausländer wuchs um 1,6% auf 70'951. Dies kommt einem Bevölkerungsanteil von 35,8% gleich. In der Stadt Basel stieg die Einwohnerzahl um 0,4% und in Riehen um 0,6%, während sie in Bettingen um 1,0% zurückging.