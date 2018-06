Bewegung und Kultur im Sommer: Gymnastik ist wieder angesagt! (Video)

Unter einem grossen Sonnensegel fanden sich heute um die zwanzig Bewegungsbegeisterte zusammen, die ihre Mittagsstunde nutzen wollten, um gemeinsam Koordination, Kraft und Ausdauer zu stärken. Die Idee zur besonderen Kulisse und der fast vergessenen Sportart der Gymnastik haben das Museum der Kulturen gemeinsam mit Gsünder Basel entwickelt. Es sollte ein Angebot geschaffen werden, das Sport und Kultur zusammenbringt. So sind die Bewegungen aus dem Gymnastikprogramm auch aus anderen Kulturen übernommen und es wird sich zu Musik aus aller Welt bewegt. Das Motto heute: Lateinamerikanische Musik. Das Programm ist sehr abwechslungsreich und für jedes Fitnesslevel angepasst. Heute wurde vor allem auf Lockerungen, Koordination und das Gleichgewicht fokussiert.

Unter den Teilnehmern finden sich die verschiedensten Personen die aus den unterschiedlichsten Beweggründen die Sommergymnastik ausprobieren. Zum Beispiel eine Yoga-Begeisterte, die etwas Neues testen möchte. Sie ist gerade in Pension gegangen und will ihre neugewonnene Freiheit neu gestalten. An dem Programm von Gsünder Basel findet sie toll, dass man die Sportarten einfach so ausprobieren kann ohne Gebühr und Anmeldung, um herauszufinden, ob das wirklich was für einen ist. Auch eine Besucherin aus Zürich, die eigentlich nur das Museum der Kulturen anschauen wollte, hat spontan mitgemacht und war begeistert. Lockere, sportliche Kleidung ist zu empfehlen, doch lässt sich auch spontan im Sommerlook mitmachen.

«Es ist gerade richtig gewesen von der Anstrengung her.», sagt eine Teilnehmerin. «Es war hervorragend, man konnte sich draussen bewegen zu der netten Musik und das bei dem herrlichen Wetter.», berichtet eine andere Teilnehmerin, «In Gesellschaft macht Bewegung auch viel mehr Spass als Zuhause alleine». Eine weitere Sportbegeisterte meint: «Das Aktiv! im Sommer Programm von Gsünder Basel finde ich sehr lobens- und lohnenswert! Das Programm ist super, da es jeder nutzen kann um gesund zu bleiben.» Generell waren sich alle einig: «Wir kommen gerne wieder!» Viele haben auch im letzten Sommer die Angebote von Gsünder Basel schon genutzt und freuen sich über das Programm dieses Jahr mit Pilates, Thai Chi, Qi Gong und vielem mehr.

«Kultur in Bewegung» ist Teil vom Gsünder «Aktiv! im Sommer»-Programm und freut sich über künftige Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Umziehen kann man sich übrigens bei den Toiletten des Museums und ein Rheinschwimm lädt nach der Gymnastikstunde zur Abkühlung ein.