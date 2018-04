Bewerbungsaufruf: Auszeichnung Guter Bauten 2018

Mit dieser Auszeichnung und den dazugehörigen öffentlichen Ausstellungen möchten die beiden Kantone die Bedeutung der Werke für die Planungs- und Baukultur beider Basel bekräftigen und diese der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Bauherrschaften, Planerinnen und Planer sind eingeladen, sich mit ihren Werken zu bewerben.

Nach fünf Jahren findet in diesem Jahr erneut die Auszeichnung Guter Bauten statt, bei dem Bauherrschaften, Planerinnen und Planer Werke wie Kleinstobjekte, Infrastrukturbauten, Freiräume, Hochbauten, sowie allgemeine Prozesse des Planens und Bauens einreichen können. Die teilnehmenden Werke werden von einer schweizweit zusammengesetzten Fachjury beurteilt. Die Auszeichnung der ausgewählten Bauten und deren Bauherrschaften, Planerinnen und Planer erfolgt anlässlich der Ausstellungseröffnung am 30. Oktober 2018 durch Regierungsvertreter beider Kantone in Basel. Die öffentliche Ausstellung wird zeitgleich in beiden Kantonen vom 31. Oktober bis 12. November 2018 zu sehen sein.

Zugelassen sind private und öffentliche Werke, welche zwischen Juli 2013 und Juni 2018 erstellt worden sind und sich auf dem Gebiet der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft befinden. Der Teilnahmeschluss ist am 31. Mai 2018. Interessenten können alle Bewerbungsunterlagen, Teilnahmebedingungen und weitere wichtige Informationen zur Ausschreibung unter folgenden Link finden: www.auszeichnungguterbauten-bl-bs.ch