Bewohner fordern: Kein Abriss am Steinengraben!

Die Bewohner der Steinengraben 30, 32 und 34 fordern in einem offenen Brief an die Besitzerin Helvetia und der Regierung, dass bezahlbare Wohnfläche nicht zugunsten von Büroflächen abgerissen werden solle und es keine spekulative Aufwertung geben dürfe. Grund für die Intervention sind die Abstimmungsresulte im Kanton Basel-Stadt. Am vorletzten Wochenende nahm das Stimmvolk gleich vier Mieterschutzinitiativen an. Zudem fordern die Bewohner der Steinengrabenhäuser, dass es kein Büroleerstand bei gleichzeitiger Wohnungsnot geben solle. Ziel der Bewohner und Bewohnerinnen der Steinengraben ist es, eine «einvernehmliche Lösung» zu finden, die sowohl die Interessen der Bewohner als auch diejenigen der Helvetia und der Regierung deckt. Ausstehend ist noch ein Entscheid des Bundesgerichts.