Bezirksgericht Laufenburg AG befasst sich mit grausamer Bluttat

Die Gewalt, der die junge Frau, erlag, ist kaum zu überbieten. Der Mann schlug sie, würgte sie und stach mit einem Küchenmesser Dutzende Male auf sie ein. Laut Anklageschrift stellten die Rechtsmediziner später blaue Flecken, Würgemale, einen Bruch am Kehlkopf, ein gebrochenes Nasenbein und 59 Stich- und Schnittverletzungen am ganzen Körper fest.

Bereits am Abend vor der Bluttat war es gemäss Anklage aus nichtigem Anlass zu einer Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten gekommen. Am folgenden Morgen ging der Mann nicht zur Arbeit. Nachdem sich die drei Kinder auf den Schulweg gemacht hatten, flammte der Streit erneut auf. Der Mann holte in der Küche ein Messer und attackierte damit seine Frau.

Vorläufig aufgenommene Familie

Der Angriff begann in der Wohnung und endete im Garten, wo der Mann die tödlich verletzte Frau liegen liess und wieder ins Haus ging. Ein Nachbar, alarmiert durch die Schreie, sah, was im Garten passierte, und rief die Polizei.

Der Täter liess sich widerstandslos festnehmen. In der ganzen Untersuchung äusserte er sich laut Anklage nicht zur Tat, legte also auch kein Geständnis ab. Er befindet sich in Sicherheitshaft.

Die Familie war 2011 aus Afghanistan in die Schweiz gekommen. Ihr Asylgesuch wurde abgewiesen, die Familie erhielt aber vorläufige Aufnahme und wurde in einem Haus der Gemeinde untergebracht.

Schon Monate vor der Tat hatte die Polizei eingreifen müssen. Der Mann hatte mit einem Messer Todesdrohungen gegen eine Wohnungsnachbarin ausgestossen.

Mutter rechnete mit ihrem Tod

Als ihre Mutter durch die Hand des Vaters starb, waren die Kinder 11, 9 und 6 Jahre alt. Wie die damals elfjährige Tochter laut Anklageschrift in einer Videobefragung erzählte, war es nicht das erste Mal, dass es zu gewalttätigen Übergriffen kam.

Der Vater sei häufig wütend gewesen und habe die Mutter geschlagen, so dass sie blaue Flecken gehabt habe, sagte das Mädchen. Mehrmals, das letzte Mal am Tag vor ihrem Tod, habe die Mutter zu ihr gesagt, sie werde das Jahr 2015 nicht mehr bis zum Ende erleben.

Auch Verwandte des Mannes bestätigten dessen Neigung zu Aggressionen und Gewalt. Der psychiatrische Gutachter stellte aber keinerlei Einschränkungen der Schuldfähigkeit zur Tatzeit fest. Der Beschuldigte litt demnach weder an einer psychischen Störung noch an einer Suchtmittelabhängigkeit. Gemäss Psychiater benötigt der Mann keine Massnahme.