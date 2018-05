Aktionstag Alkoholprobleme am 24. Mai

Am Donnerstag, 24. Mai 2018, findet der Nationale Aktionstag Alkoholprobleme statt. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt bietet aus diesem Anlass die informativen, spannenden und kostenlosen Stadtführungen „Die Menge macht’s – auf den Spuren der Basler Trinkkultur“ an. Am Abend besteht die Möglichkeit, den öffentlichen Vortrag „Dreimal täglich – wenn Alkohol zum Medikament wird“ zu besuchen.