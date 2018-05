Bierverbot und Einbruch in Schulgebäude - diverse Delikte im Grenzgebiet

Lörrach-Stetten: Einbruch in Schule

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen kam es in der Neumattschule zu einem Einbruch. Die unbekannte Täter hebelten zunächst am Waldorfkindergarten eine Seitentüre auf und gelangten anschliessend durch eine Verbindungstüre in das Schulgebäude. Dort durchwühlten sie das Rektorat und versuchten, einen Tresor aufzubekommen. Dies gelang jedoch nicht und die Täter verliessen das Gebäude vermutlich wieder über den Kindergarten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, ebenfalls steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Grenzach-Wyhlen: Kein Bier mehr - wütender Mann schlägt Scheibe an Gaststätte ein

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, wurde die Polizei von einem Wirt in die Rheinfelder Strasse gerufen, da dort ein ziemlich alkoholisierter und aggressiver Mann gerade die Scheibe seiner Gaststäte eingeschlagen hatte. Beim Eintreffen der Streife war dieser jedoch nicht mehr vor Ort. Allerdings führte von der eingeschlagenen Scheibe eine Blutspur weg. Dieser gingen die Beamten nach und trafen etwa 50 m weiter in einem Hinterhof einen 37-jährigen Mann in Begleitung einer 31-jährigen Frau an. Der Mann hatte Schnittverletzungen an der Hand hatte und blutete. Er gab zu, dass er zuvor die Scheibe an der Gaststätte aus Wut eingeschlagen hat, weil er dort kein Bier mehr bekam. Eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst samt Notarzt wurde durch den Mann vehement abgelehnt und er ging mit seiner Freundin auf eigene Verantwortung nach Hause. Nun sieht er einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.

Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Jacob-Burckhardt-Strasse - Polizei sucht nach grau-blauem Pkw mit Anhänger

Am Mittwochmorgen parkte ein 58-jähriger Mann seinen VW Up auf der neben der Jacob-Buckhardt-Strasse verlaufenden Parkfläche.

Anschliessend öffnete er die Fahrertüre, ohne auf den fliessenden Verkehr zu achten. Ein in diesem Moment vorbeifahrender blau-grau-metallic-farbener Pkw mit kastenförmigem Anhänger erfasste die Fahrertüre, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Trotz des unverschuldeten Unfalles setzte dieser unbekannte Fahrzeugführer anschliessend seine Fahrt fort und verliess unerlaubt die Unfallstelle.

Rheinfelden: Jugendlicher Radler kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Einen Pkw übersehen hat am Mittwochmittag ein 15 Jahre alter Jugendlicher, als er mit seinem Fahrrad vom gemeinsamen Rad- und Fussweg auf die Untere Dorfstrasse einfuhr. Durch den Aufprall mit dem Auto verletzte er sich leicht. Kurz vor 14:00 Uhr war der Jugendliche auf dem Radweg unterwegs und querte die Untere Dorfstrasse deutlich vor der dortigen Fussgängerfurt. Der 81 Jahre alte Autofahrer, der in Richtung Römerstrasse fuhr, konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jungen samt Rad mit der Fahrzeugfront. Dieser stürzte auf die Strasse und zog sich Prellungen und Schürfungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto wurde durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht, das Rad des Jugendlichen wurde nur leicht beschädigt.

Weil am Rhein: Fussgängerin auf Fussgängerüberweg von Pkw berührt

Zusammen mit ihrem Sohn suchte eine 71 Jahre alte Fussgängerin ein Krankenhaus auf, nachdem sie am Mittwochabend auf einem Fussgängerüberweg in der Hauptstrasse von einem Pkw touchiert worden war. Die Frau überquerte gegen 22:15 Uhr die Strasse dort. Ein 57 Jahre alter Autofahrer erkannte sie zu spät und trotz Vollbremsung traf die Fahrzeugfront das linke Bein der Fussgängerin. Der Wagen kam erst in der Mitte des Fussgängerüberweges zum Stehen. Während am Auto kein Schaden verursacht wurde, klagte die Fussgängerin über starke Schmerzen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Lörrach: 19-Jähriger bekifft und betrunken, ohne Führerschein und mit gestohlenem Roller unterwegs

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fiel einer Streife auf dem Verbindungsweg zwischen Jahn- und Wiesentalstrasse ein mit zwei Personen besetzten Roller auf. Dieser fuhr ohne Licht und beide Personen trugen keinen Helm. Deshalb entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle und versuchten, den Roller anzuhalten. Doch dessen Fahrer umfuhr die Sperrung und flüchtete weiter in Richtung Tumringen. Bei der Abzweigung zu einem Schnellrestaurant versuchte der Rollerfahrer über den dortigen Platz zurück zum Verbindungsweg zu gelangen. Als er bemerkte, dass dies nicht funktionieren wird, stiegen beide Personen vom Roller ab und rannten zu Fuss weg. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten beide kurz darauf stellen. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser mit einem vor wenigen Tagen entwendeten Roller unterwegs war. Ausserdem war der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins, zudem war er bekifft und alkoholisiert. Der 19-Jährige musste mit zur Dienststelle und eine Blutprobe abgeben.

Der Roller wurde sichergestellt und der junge Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl angezeigt.