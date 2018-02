Big Brother an der Muba: Basler Teenies sollen ins Mustermesse-Camp

«Bist du bereit für ein einzigartiges Experiment das selbst noch deine Enkelkinder aus den Socken hauen wird?» Die Mustermesse macht in diesem April in den Messehallen einen Menschenversuch. Fast zwanzig Jahre nach der ersten «Big Brother»-Sendung sucht die Muba zusammen mit Ikea nun junge Leute, die «live» an der Muba leben sollen. Unter dem Titel «Ausziehen» verspricht die Muba ein einzigartiges Wohnexperiment und prahlt: «Du oder ihr werdet für 10 Tage zum Inventar der Messe gehören und unglaublichen Ruhm als tollkühne Helden des Alltags erlangen.»

«Einfach nur sein»

Da stellt sich die Frage, was so ein Held des Alltags denn nun macht. Auch diese Antwort kennt die Ausschreibung: «Du oder ihr werdet für 10 Tage an der muba wohnen, leben oder einfach nur sein. Ihr werdet an der muba schlafen, essen, trinken, feiern, diskutieren und spannende Challenges absolvieren.» Ist das nötig, ja doch. Denn die Muba meint es sei Zeit die Komfortzone zu verlassen: «Vielleicht studierst du auch Psychologie oder Soziologie und willst mal Praxiserfahrung sammeln?»

Zur Jahrtausendwende eroberte die von John De Mol erfundene Reality-Show «Big Brother» das Fernsehen weltweit. Mehr oder weniger bekannte Leute wurden in einen Container eingesperrt und von einer Computer-Stimme aus einem Lautsprecher tyrannisiert. In der Schweiz lebten ein Dutzend Menschen in Glattfelden 106 Tage lang in einem Container. Noch vor drei Jahren wurde der «Blick am Abend» beim Auftakt einer neuen Staffel auf SAT 1 nostalgisch, wegen einem Ratatouille-Ausraster oder einer Schmuserei auf der Toilette.

Basler Schüchternheit

Keine Sorge, ganz so wild soll es an der Muba dann doch nicht werden, denn die Organisatoren sind dabei offensichtlich etwas verklemmt: «Da wir sonst eher schüchtern sind, werdet ihr selbstverständlich NICHT beim Gang zum WC oder beim Duschen gefilmt.» Die Bigbrother.de- Webseite bereitet genüsslich genau diese Momente allerdings als Highlights auf. Ins Muba-Camp sollen Kandidaten mit einem Ikea-Gutschein für 1'500 Franken gelockt werden. Und auch eine Einrichtungsberatung liege noch drin. Auch bei den Challenges von Mama Muba gebe es tolle Preise, verspricht die Messe Schweiz.

Wie im Zolli

Zehn Tage in einer Ikea-Einrichtung, Tag und Nacht ausgestellt wie ein Tier im Zolli. Die Mustermesse findet es auf jeden Fall glatt, warnt aber:«Ausserdem solltet ihr nicht gerade an Medienallergie leiden, denn wir werden die Challenges filmen, euch porträtieren und interviewen und ins grosse Universum des Internets ballern.» Die Messemacher wissen auch, warum es gut ist, sich ins Internet zu ballern: «Neben der Hochglanzpolitur für eure Street Credibility und eurem eigenen Hashtag winken auch lässige Preise für euch.»

Nach zwanzig Jahren «Big Brother» scheint es genau das zu sein, was Basel all die Jahre noch gefehlt hat. Zehn Tage voller Erkenntnisgewinnen wie etwa diejenige von Jenny Elvers in einer der frühen Staffeln in Deutschland: «Es ist die Hölle, alle duschen nackt.» Da Ikea keine Duschen verkauft, bleibt Basel wenigstens diese Hölle erspart.

