Bilanz Messe Schweiz: Mit Luxuskarossen und Lego gegen die Krise

Noch im letzten Jahr war die Messe Schweiz auf Einkaufstour. Drei Firmen hat man übernommen, am spektakulärsten sicherlich, die Beteiligung an der «India Art Fair», einer regionalen Kunstmesse in Indien. In diesem Jahr erwarb die Messe einen Anteil an der Art Fair Köln, um sich ein Stück vom Kuchen der Düsseldorfer Kunstmesse abzuschneiden. Und schliesslich musste noch eine Firma in den Vereinigten Staaten her. MC2 sei eine der führenden Dienstleistungsunternehmen in den USA. Das sei die grösste Akquisition in der über 100jährigen Geschichte der MCH. Ein Geschäft, das sich auch auf das Halbjahresergebnis auswirke.

Unumwunden erklärt die Messe, dass es nicht leicht werde, die «Konsolidierung», die im Luxussegment im Gange sei, aufzufangen. Mit der selbst entwickelten Lego-Messe «Bricks Live» und der Luxuskarossen-Ausstellung Basel Grand hätten zwei Events in diesem Jahr die «Feuertaufe» bestanden. Vor allem die «Basel Grand» soll dann an weiteren Standorten im Ausland lanciert werden.

200 Aussteller weniger an der Basel World

Während ein Blick in die Halbjahreszahlen zeigt, dass die Bilanzsumme auf 744,9 Millionen Franken gesunken ist, verglichen mit 916 Millionen im Vorjahr. Das sind rund 171 Millionen weniger. Klar, wirkt sich hier noch die Rückzahlung eines Darlehens an Basel-Stadt von 50 Millionen auf die Summe aus, doch gleichzeitig hat die Messe Schweiz im Kerngeschäft mit Umsatzrückgängen zu kämpfen, wie selbst schreibt. So scheinen sich die 200 Aussteller, die an der Uhren- und Schmuckmesse «Baselworld» dieses Jahr fehlten, ziemlich heftig auf die Bilanz auszuwirken.

Das Ergebnis verschlechtern würde auch das Fehlen der Baumesse «Swissbau», die allerdings nur alle zwei Jahre stattfindet. Ebenfalls auswirken würde sich, dass zwischen Baselworld und dem Halbjahresabschluss nur zwei Monate blieben, in denen nicht viele Messen stattfinden würden. Nichtsdestotrotz das Unternehmen erwartet 2017 einen tieferen Jahresabschluss und stellt auch für 2018 nicht viel bessere Ergebnisse in Aussicht.

Nur noch die Hälfte Gewinn

Ende 2017 soll der Gewinn um die Hälfte schrumpfen. Statt 34.3 Millionen werden es noch 17 Millionen Franken sein. Auch im nächsten Jahr wird die Baselworld kleiner. Darum werde das Konzept weiter angepasst. Das heisst vor allem, dass die Preise für die Aussteller gesenkt werden sollen und die Messe um zwei Tage verkürzt wird. Aber im Moment werde noch daran gearbeitet, wie Loraine Stantzos auf Anfrage von barfi.ch schreibt. Das klingt dann so: «Sobald die Erarbeitung der konzeptionellen Massnahmen abgeschlossen sein wird, werden wir über das neue Konzept informieren».

Es brauchte Geduld bis die «strategischen Initiativen» greifen würden. Klar wird aber schnell, dass die Messe Schweiz ihr Heil vor allem im Ausland sucht. Von Düsseldorf über Indien bis in die USA, es scheint als sähen Direktor René Kamm und Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer vor allem im Ausland noch mehr Wachstumspotential. Ist vielleicht besser so, denn allein mit Lego und Autos könnte es schwierig werden.

