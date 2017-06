Bildrausch und Basel zeigen Flagge für das Kino!

Bildrausch bietet dem Publikum nicht nur ein hochkarätiges Programm, sondern verfolgt auch das Ziel, ein veritables Fest rund um den Film und das Kino zu feiern. So bietet das Rahmenprogramm denn auch auch zahlreiche Veranstaltungen, die das Publikum dazu einladen, selber aktiv zu werden, seien das Filmkaraoke, Bio- Super-8-Workshop, Atelier Filmkritik, Film-Café, Töggeliturnier mit Filmschaffenden oder die fröhliche Tafelrunde, zu der alle eingeladen sind.

Das Bildrausch-Fieber wird neu zusätzlich mit einer Fahnenaktion angeheizt, an der sich alle Filmbegeisterten beteiligen können, die Lust haben, ein persönliches Zeichen zu setzen und ein Bekenntnis zur Filmstadt Basel abzugeben.

Wer eine Bildrausch-Fahne im Format von 120 x 80 cm an seinem Fenster oder seinem Balkon zur Strasse hin anbringt, kann im Gegenzug zwei Freikarten für Bildrausch beziehen. Interessierte melden ab sofort sich via flagge@bildrausch- basel.ch und erhalten die Fahne umgehend per Post. Vor und während des Festivals sind die Flaggen auch direkt im Stadtkino Basel erhältlich. Die Freikarten werden nachgeliefert, sobald das Foto der aufgehängten Fahne entweder auf Facebook (Hashtag #bildrausch) gepostet wird oder per E-Mail bei Bildrausch eingetroffen ist.

Sobald das Fest für den Film angelaufen ist, bedankt sich Bildrausch auch persönlich bei allen, die mitmachen. Am Donnerstag, 22. Juni 2017 um 18.00 Uhr lädt das Festival im Bildrausch-Salon gemeinsam mit Delinat zum Beflaggungsapéro.

Erstmals bietet das Festival ab dem 5. Juni einen elektronischen Vorverkauf für alle Filmvorführungen an.

Das 7. Bildrausch – Filmfest Basel findet vom 21. bis 25. Juni statt.