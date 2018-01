Billigflieger Easyjet mit steigenden Passagierzahlen - auch am EuroAirport

Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Dezember um 14,4 Prozent auf 1,14 Milliarden britische Pfund (rund 1,5 Milliarden Franken) gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luton mit. Experten hatten mit weniger gerechnet.

Der Rivale von Ryanair und Lufthansa beförderte 18,8 Millionen Passagiere - ein Plus von 8,0 Prozent.

In Basel

Auch in Basel sind die Passagierzahlen gestiegen. Im ersten Quartal 2018 (Oktober bis Dezember 2017) waren es 1’083’550 Passagiere. Dies entspricht einem Anstieg von 5.1% im Vergleich zum ersten Quartal im letzten Jahr.