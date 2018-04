Felssanierungen an der Hauptstrasse Bretzwil

Am Dienstag, 3. April 2018, beginnen im Gebiet Mühlemattstrasse bis Sägegasse in Bretzwil (BL) umfangreiche Felsräumungsarbeiten zur Verbesserung der Strassensicherheit. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis am 20. April 2018.