Birsfelden: Auffahrkollision mit drei Personenwagen fordert einen Verletzten

Naturbad Riehen: Eröffnung am Muttertag fiel ins Wasser

Der Saisonstart des Naturbads am 13. Mai 2018 fiel zwar regelrecht ins Wasser, aber das prächtige Sommerwetter hat in den letzten Tagen über 2500 Menschen ins 23° warme Wasser gelockt. Neu sind die Abos und Eintritt-Billets an der Kasse oder im Webshop erhältlich.