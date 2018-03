Birsfelden: Autolenker fährt doppelt so schnell als erlaubt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23./24. März 2018, kurz nach 03.00 Uhr, registrierte die Polizei Basel-Landschaft im Rahmen einer semi-stationären Radaranlage auf der Birseckstrasse in Birsfelden einen Autolenker, welcher mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Birsfelden Zentrum unterwegs war.