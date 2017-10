Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 22:02 Uhr. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die aufgebotene Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Das Gerätehaus brannte komplett ab und es entstand grosser Sachschaden. Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt keine im Haus.

Die Brandursache ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.