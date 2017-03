Birsfelden: Nach Selbstunfall aus dem Staub gemacht

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Lenker eines Fahrzeuges in der Hardstrasse in Birsfelden Richtung Basel. Kurz nach der Einmündung Lärchengartenstrasse geriet er mit seinem Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einem korrekt parkierten Personenwagen. Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall rückwärts in ein parkiertes Motorrad geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Allfällige Zeugen werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal, Tel. 061 553 35 35 zu melden.