Birsfelden baut Angebot für externe Kinderbetreuung aus

Mit der Genehmigung des FEB-Reglements an der Gemeindeversammlung im September 2016 hat die Gemeinde Birsfelden das Fundament für die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung gelegt. Als erster Schritt der Umsetzung erfolgte per 1. Januar 2017 die Umstellung von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung und die damit verbundene Einführung von Betreuungsgutscheinen (sie-he dazu auch www.birsfelden.ch -> Soziales / Gesundheit -> Betreuungsgutscheine). Diese Betreuungsgutscheine gelten, unter Berücksichtigung gewisser Voraussetzungen wie Pen-sum und Einkommen, für die familienergänzende Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Tagesstrukturen.

Als weiterer Schritt wird per Beginn des Schuljahres 2017/18, also per 14. August 2017 ein umfassendes Angebot im Bereich der Tagesstrukturen an zwei Standorten eingeführt. Die-ses Angebot richtet sich an Kinder ab Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss der Primarschule. Es ergänzt respektive ersetzt den bisherigen Mittagstisch im Xaver-Gschwind Schulhaus.

Das Angebot wird vorerst an zwei Standorten eingeführt. Beim Schulhaus Kirchmatt werden die Räumlichkeiten des Mittagstisches für die Tagesstrukturen genutzt. Beim Standort Ster-nenfeld wird die Liegenschaft „am Stausee 13“ (ehemaliger Kindergarten und Tagesstätte Spitex) bis zum Start am 14. August 2017 für die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Betreu-ungspersonen hergerichtet.

Am dritten Primarschulstandort Scheuerrain muss mit der Einführung der Tagesstrukturen noch etwas zugewartet werden. Hier fehlen die notwendigen Räumlichkeiten. Im Hinblick auf die geplante „Überbauung Kestenholz“ verfolgt der Gemeinderat Möglichkeiten zur Anmie-tung geeigneter Räumlichkeiten.

Die Tagesstrukturen werden im Auftrag der Gemeinde durch den Verein „Robi-Spiel-Aktionen“ geführt. Mit dem Verein verbindet die Gemeinde bereits eine seit über fünf Jahren andauernde, verlässliche und erfolgreiche Partnerschaft. Die Robi-Spiel-Aktionen führen seit 2012 den Robinsonspielplatz und seit 2016 den Mittagstisch im Auftrag der Gemeinde. Selbstverständlich verfügen die „Robi-Spiel-Aktionen“ aber gerade auch im Bereich der Ta-gesstrukturen über langjährige und breite Erfahrung. Allein in der Stadt Basel sind die Mitar-beitenden des Vereins an neun Standorten für die Führung und den Betrieb von Tagesstruk-turen und/oder Mittagstischen verantwortlich.

Für die beiden Birsfelder Standorte wird das Angebot drei Module umfassen: ein Mittagsmo-dul (ca. von 12 bis 14 Uhr) sowie zwei Nachmittagsmodule (eines von ca. 14 bis 16 Uhr und eines von ca. 16 bis 18 Uhr). Die Module beinhalten neben einer ausgewogenen und kindge-rechten Verpflegung auch noch zahlreiche weitere pädagogisch wertvolle Elemente wie Hausaufgabenhilfe, spielerische und kreative Aktivitäten, erlebnisreiche Ausflüge und vieles mehr. Der Verein Robi-Spiel-Aktionen legt bei der Betreuung der Kinder grossen Wert auf pädagogische und soziale Aspekte. Das dabei eingesetzte Personal verfügt über dement-sprechende Ausbildungen und umfassende Erfahrungen.

Zusammen mit dem Betreiber wird die Gemeinde Birsfelden laufend über die Einführung und den Betrieb der Tagesstrukturen informieren. In einem ersten Schritt werden Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter direkt angeschrieben und über das Angebot sowie die damit verbunden Möglichkeiten zu finanziellen Unterstützung der Gemeinde informiert.

Anmeldungen für einen Platz in der Tagesstruktur nimmt der Verein „Robi-Spiel-Aktionen“ ab sofort entgegen (www.robi-spiel-aktionen.ch). Anträge für Betreuungsgutscheine können ebenfalls ab sofort mit den dafür vorgesehenen Formularen bei der Gemeinde eingereicht werden. Alle dazu notwendigen Informationen und Unterlagen finden sich auf der Internetseite der Gemeinde (www.birsfelden.ch).