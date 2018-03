Birsfelden soll ab 2024 ein neues Zentrum bekommen

Von der Gestaltung des Zentrumsareals verspricht sich der Gemeinderat eine positive Auswirkung auf ganz Birsfelden. Baustart ist frühestens Mitte 2024. Ebenfalls vorgestellt wurden zwei städtebaulich relevante Hochhausprojekte an der Birs. Im Mai 2017 lud die Gemeinde Birsfelden sechs Planungsbüros dazu ein, einen Entwurf für eine identitätsstiftende Zentrumsüberbauung zu entwickeln. Gefordert waren unter anderem eine hohe bauliche Dichte, attraktive Grün- und Freiräume, Nutzungen, welche die öffentlichen Plätze beleben, sowie eine Verlegung der Parkplätze in den Untergrund.

Die Wettbewerbsjury kürte das Projekt des Harry Gugger Studio zum Sieger und empfahl es einstimmig zur Weiterbearbeitung. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass der Entwurf die Frage nach der Identität des neuen Zentrums von Birsfelden schlüssiger beantworte als andere eingereichte Vorschläge. Es halte konsequent an einer städtebaulichen Leitidee fest, bette sich selbstverständlich in die Umgebung ein und verspreche gleichzeitig ausgesprochen attraktive Freiräume. Besonders positiv vermerkte die Jury, dass die Alte Turnhalle eine prominente Stellung erhält. Seit dem Jury-Entscheid im September 2017 wurde das Projekt in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, den Architekten und den Fachexperten der Jury weiterentwickelt.

So konnte z.B. der ökologische Wert des Areals gegenüber heute gesteigert werden, indem zusätzliche Flächen für artenreiche Blumenwiesen festgelegt wurden. Gemeindepräsident Christof Hiltmann ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Studienauftrags: «Der Entwurf des Harry Gugger Studio hat das Potenzial, dem Zentrum unserer Gemeinde ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Es entsteht ein attraktives Quartier mit gemischter Nutzung, Wohnraum für über 350 Personen, aber auch vielen öffentlichen Freiräumen und Grünflächen. Die Gemeindeverwaltung wird in den neuen Gebäuden ebenso Platz finden wie die Bibliothek, das Museum und weitere öffentliche Nutzungen.»

Bevölkerung kann sich aktiv einbringen

Seit den 1970er Jahren gab es mehrere Anläufe für eine Bebauung des Areals im Zentrum Birsfeldens. Der jüngste Vorstoss des Gemeinderats beruht auf dem Stadtentwicklungskonzept (STEK), das 2016 verabschiedet wurde. Die Bevölkerung wurde eingeladen, sich aktiv an der Stadtentwicklung zu beteiligen. So konnten die Bewohner Birsfeldens 2013 an Dialoganlässen ihre Vorstellungen zur Sprache bringen. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen flossen in die Aufgabenstellung für den Studienauftrag mit ein.

Am 9. April 2018 kommt das Zentrumsprojekt vor die Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat beantragt einen Kredit für ein Dialogverfahren, in dem die Bevölkerung detailliert zum Entwurf Stellung nehmen kann. Die Erarbeitung der planungsrechtlichen Grundlagen (Quartierplan), die Bauträgerevaluation, die Bauplanungen sowie die Genehmigungsverfahren werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem Spatenstich für das neue Zentrum ist nicht vor 2024 zu rechnen.

Zwei Wohntürme von städtebaulicher Bedeutung

Unabhängig von der Zentrumsbebauung sind in Birsfelden zwei Gebäude in Entwicklung, über die am gestrigen Anlass ebenfalls informiert wurde. Am Birsstegweg, gegenüber dem Zentrumsareal, plant die Balintra AG ein Hochhaus mit überwiegender Wohnnutzung. Im Gebäudesockel wird es Flächen für Geschäfte und Dienstleistungen bieten. Der Entwurf des Basler Architekturbüros Christ & Gantenbein sieht einen schlanken Turm von rund 90 Metern Höhe vor. Im südlichen Teil des Grundstücks entsteht ein neuer, baumbestandener Hof, der die künftige Abfolge von kleinen, begrünten Plätzen des Zentrumsprojekts zur Birs hin fortführt.

Weitere 110 Wohnungen sollen in einem Hochhaus an der Birseckstrasse 2–14 entstehen. Dieses wird die bestehenden Wohnhäuser ersetzen. Die Besitzerin der Liegenschaft, CSA Real Estate Switzerland, eine Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung, hat das Harry Gugger Studio mit einer Studie für die Neubebauung beauftragt. Ihr Vorschlag sieht einen Wohnturm und zwei Punkthäuser vor. Durch die geringe Grundfläche der beiden Bauten wird auf dem Grundstück Platz frei für eine öffentlich durchgängige Grünanlage, die den Zugang zum Freiraum am Birsufer ermöglicht.

Der Baustart für beide Projekte erfolgt frühestens Mitte 2021.