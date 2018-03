Birsfelden startet die kooperative Quartierentwicklung Sternenfeld

Ziele sind eine nachhaltige Weiterentwicklung sowie die Erhöhung der Wohn- und Le­bens­qualität im Sternenfeld. Dabei gilt es, bestehende Stärken, beispielsweise das Frei­raum­ange­bot, zu erhalten und aufzuwerten. Ausserdem wird eine massvolle Verdichtung an­ge­strebt. Ein zukunftsgerichtetes Mobilitätskonzept dient dem sicheren Ne­ben­ein­ander von Fuss- und Veloverkehr, ÖV und motorisiertem Individualverkehr.

Am 26. April 2018, findet in der Aula des Schulhauses Sternenfeld zwischen 18.30 und 21.00 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Vorgängig, um 18.00 Uhr, wird zum Apéro eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten die Organisatoren um eine vorzeitige Anmeldung bis am 19. April.