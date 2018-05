Birsfeldner Junge für den UNICEF Sternenwoche-Award nominiert

Die vier Ehrenpreise gehen an jene Kinder, die mit besonders grossem Eifer und viel Kreativität unabhängig vom Spendenertrag mit ihren Aktionen im November 2017 Spenden gesammelt haben. Zu den Feierlichkeiten eingeladen sind alle Kinder und Erwachsenen, die 2017 an der Sternenwoche aktiv mitgemacht haben. Ausserdem konnten Kinder über einen Aufruf in der Zeitschrift «Schweizer Familie», über einen Beitrag von Radio Zürisee und über Social Media weitere Eintrittstickets ergattern. Im Anschluss an die Zeremonie sind alle anwesenden Kinder in den Zürcher Zoo eingeladen. Vor der Zeremonie findet (ab 10.30 Uhr) ein VIP-Apéro statt. Einige der Prominenten, darunter Stefanie Heinzmann, Rob Spence, Andrew Bond, Starbugs oder Christian Schenker, stehen als Künstler und Laudatoren an der Award Ceremony auf der Bühne. Durch das Programm führen die beiden Fernsehmoderatorinnen Sandra Studer und Julie Arlin.

Das sind die Nominierten für den Sternenwoche Award 2017:

Kategorie Einzelkinder:

Katja Unold (2005), Pfäfers SG

Katia hat am Weihnachtsmarkt in Valens vor Ort Zopf- und Flechtfrisuren an Kindern und Erwachsenen kreiert.

Kelsey Lips, (2005), Wattenwil BE

Kelsey hat mit seiner Pflegemutter Eselreiten angeboten, Autos gewaschen und in einer Käserei mitgeholfen.

Pablo Zamora (2009), Birsfelden BL

Pablo hat an einem Nachmittag auf dem Pausenplatz Basketball-Sponsoren-Korbwerfen angeboten.

Kategorie Freunde und Geschwister:

Johanna (2006) und Samuel (2009) Aegerter und Leonie Aggeler (2007), Herisau AR

Die Kinder haben Blumensamen gesammelt, diese in selbst gebastelte Tütchen verpackt, mit Blumenzeichnungen verziert und in eigens kreierte Taschen gelegt.

Livia (1998) und Simi (2001) Meyer aus Altbüron mit 8 Kindern, Altbüron LU

Die Schwestern haben zusammen mit weiteren acht Kindern ein Weihnachts-Musical inszeniert und aufgeführt.

Nil (2007) und Ben (2010) Oberli und Zora Studer (2005), Biel BE

Ihr Motto war: «Hunger ist uns nicht Wurst!» Die drei Kinder haben aus 55 Kilo Wurstfleisch rund 60 Meter Bratwürste produziert.

Kategorie Familien und Quartiere:

Familien Mullis und Müller mit Lino (2007), Naima (2008), Alina (2008), Jannis (2006) und Mira (2005), Russikon ZH

Die fünf Kinder haben ein grosses Quartierfest mit diversen Spielen organisiert. Es gab etwas zu essen und dazu zwei Kinovorstellungen.

Quartier Rankhof, Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren, Zug ZG

Zwölf Kinder haben fleissigst Sterne gebastelt, an Lampionstäbe gehängt und damit während der Adventszeit die ganze Siedlung geschmückt.

Familie Vögtlin mit Damian (2004), Benjamin (2002) und Talita (2008), Lengnau AG

Die Familie hat in der Gemeinde 60,5 kg herumliegenden Abfall gesammelt und den Müll von Verwandten und Bekannten schätzen lassen.

Kategorie Schulen:

Oberstufe Brig Süd, Brig-Glis VS

Unter dem Motto «Brich das Eis gegen den Hunger!» hat der Schülerrat verschiedene Aktionen durchgeführt, etwa ein Eislaufen mit Wettbewerb und Kuchenverkauf.

Primarschule Menziken AG

Die Primarschule hat einen zweieinhalbtägigen Weihnachtsmarkt organisiert. Bereits nach den Sommerferien hat die Schule mit den Vorbereitungen begonnen.

International School Neuchâtel NE

Die Klasse organisierte einen grossen Tombola-Verkauf mitsamt Pressekonferenz, bei der sie Jacky Lagger einlud.

Spenden für Hunger leidende Kinder im Südsudan

Der Erlös der diesjährigen Sternenwoche kommt den Kindern im Südsudan zugute. Die Kinder leiden am meisten unter der Hungerkrise, die unzählige Familien in die Flucht geschlagen hat. UNCIEF setzt sich dafür ein, dass Kinder unter fünf Jahren auf Mangelernährung untersucht und entsprechend behandelt werden. Dabei begibt sich UNICEF mit speziellen Missionen auch in schwer zugängliche Gebiete, um die Kinder dort zu erreichen. Zudem setzt UNICEF auf wichtige Präventionsmassnahmen: Eltern erhalten Informationen zur optimalen Ernährung von Kleinkindern, und Gesundheitshelfer werden entsprechend weitergebildet. Schliesslich gibt UNICEF den akut mangelernährten und dadurch stark geschwächten Kindern Vitamine in Form von therapeutischer Spezialnahrung und Spezialmilch ab. Mit ihrem Engagement setzen die Sternenwoche-Kinder ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität.