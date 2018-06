Bisher heissester Tag des Jahres mit maximal fast 32 Grad

In Basel-Binningen wurden 29,9 Grad gemessen, genauso in Möhlin AG und in Locarno-Monti.

Im Tessin gab es gemäss einer Mitteilung des privaten Wetterdienstes meteonews eine Tropennacht, was bedeutet, dass das Thermometer in der Nacht nie unter die 20-Grad-Marke sank. Dies war an den Messstationen von Locarno-Monti, in Lugano und am Flughafen Lugano-Agno der Fall.

Auf über 31 Grad kletterte das Thermometer auch in Visp VS und in Beznau AG. Die Hitzetag-Marke von 30 Grad wurde zudem in Genf, Chur, Leibstadt AG, Schaffhausen und in Locarno-Magadino übertroffen.

Für Donnerstag erwarteten die Meteorologen nochmals recht sonniges und sommerlich warmes Wetter. Allerdings dürften tagsüber Wolkenfelder aufziehen und die Schauerneigung werde besonders Richtung Alpen etwas ansteigen. Zudem frische im Tagesverlauf der Westwind auf.