Bitte eine Person mit Format: Basel fahndet noch immer nach der neuen Polizeispitze

Geheimniskrämerei um einen heissen Stuhl: Keine Spur mehr von der Ausschreibung für die Stelle des Basler Polizeikommandanten. Die internen und externen Thronfolger von Gerhard Lips haben sich in Stellung gebracht. Auf Anfrage von barfi.ch, wie viele Leute sich für die Nachfolge des rausgeschmissenen Gerhard Lips beworben haben, will Mediensprecher Toprak Yerguz keine näheren Angaben machen. Nur so viel: «Der Prozess ist plangemäss am Laufen, mehr können wir derzeit nicht sagen.» Das ist natürlich beruhigend.

Denn die Anforderungen klingen nicht schlecht. In einem beamtensprachlich sehr langen Satz wird etwa «Affinität zu Basel» verlangt. Die zukünftige Polizeichefin muss also wissen, dass Fasnacht und der FCB heilige Kühe sind, so sehr, dass Überstunden und übermässig hoher Aufwand nicht kritisiert werden dürfen. Auch «Kenntnisse politischer Prozesse» wären gut, was bedeutet, dass der künftige Polizeichef sich so oder so vor seinen Regierungsrat stellen muss, auch wenn dieser falsch liegt. Sonst droht das Schicksal von Roberto Zalunardo, dem die «Schande von Basel» und die Aussagen seines Chefs Hanspeter Gass (FDP) gegenüber den Medien zum Verhängnis geworden waren.

Menschenkenner gesucht zwecks Aufwischen von Scherben

Weiter im Text: Zu den Anforderungen gehört: «ihre Fähigkeit mit sicherem Gespür im Umgang mit Menschen tragfähige Beziehungen zu den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen aufzubauen.» Für die neue Polizeichefin heisst das konkret, sie muss ihren 1'000 Mitarbeitenden klarmachen: Die alten Zeiten sind vorbei. Die Chefin muss einerseits die «Vorbildsfunktion» einer modernen Polizei durchsetzen und gleichzeitig aber eben «tragfähige Beziehungen» zu den Dinos im Departement aufbauen, die lieber die Polizeiarbeit «alter Schule» pflegen würden.

Genau daran ist Gerhard Lips gescheitert. Von Regierungsrat Hanspeter Gass als Nachfolger von Roberto Zalunardo eingesetzt, sollte er als «stellvertretender Polizeichef» aus Zürich kommend endlich das Basler Polizeikorps aufräumen und die Polizeiarbeit modernisieren. 2007 hatten Gass und Zalunardo die Reorganisation «Optima» durchgezogen, bei der einige Polizeiposten geschlossen und die Einsatzbereiche des Korps reduziert wurden.

Es blieb nicht lange ruhig: Die alte Garde liess den neuen Chef knallhart auflaufen. Eine tragende Rolle spielte Rolf Meyer: 1995 war der heutige Chefbeamte zur Kantonspolizei gestossen. Zuvor war er für Gebäudetechnik und Sicherheit beim damaligen Bankverein zuständig. Unter dem damaligen Kommandanten Markus Mohler durchlief Meyer konsequent alle Ränge bis zum Interims-Kommandanten.

Kampf gegen Windmühlen und Spesenritter alter Schule

Bis ganz nach oben reichte es allerdings nie. Zwar kommandierte Rolf Meyer die Polizei bereits interimistisch bis zum Amtsantritt von Gerhard Lips 2008, aber dieser wurde ihm dann doch vor die Nase gesetzt. Nach der «Dienstwagenaffäre» bei der bekannt wurde, dass sich Meyer mit Polizeifahrzeugen durch die Gegend chauffieren gelassen hatte und nachdem die Stimmen im Polizeikorps immer lauter geworden waren, dass Meyer sich den Reformen entgegenstemmte, kam er für die Nachfolge von Lips erst recht nicht mehr in Frage. Selbst seine nach Organigramm eigentlich vorgesehene vorübergehende Besetzung von Lips geräumten Stuhls stand nie ernsthaft zur Debatte. Dafür hat Meyer unabsichtlich, aber selber gesorgt.

Interimistisch leitet nun Abteilungsleiter Martin Roth die Basler Polizei. Nur vier Jahre nach Meyer war Roth zum Korps gestossen. Den ehemalige Laborleiter prägt vor allem den Ruf, administrativ stark zu sein. In Führungsfragen hat er sich nie besonders hervorgetan. Roth scheint es allerdings geschafft zu haben, sich aus allen Affären rauszuhalten. So ernannte ihn Regierungsrat Baschi Dürr als interimistischen Chef in der Hoffnung, dass die Gräben innerhalb des Polizeikorps nicht wieder aufbrechen würden.

Intern bringt sich als Kronprinz der Leiter der Spezialinformationen, Peter Kötter, in Stellung. Auch Kötter ist ein Karrierepolizist und leitete lange Zeit die Sicherheitspolizei. Allerdings gehört er wie Roth und Meyer zu den «Spesenpolizisten» aus dem zweiten Stock des Spiegelhofs. Nicht nur spendierte sich die Führungsriege der Basler Polizei nach ihren Sitzungen Goodies wie grosszügige Mittagessen, auch ein teurer Rundflug im Anschluss an dem gelungenen Einsatz nach dem Europa League-Finale im Mai 2016 sorgte für Schlagzeilen.

Die klamme Dienstanweisung von ganz oben

Sie bekommt viel zu tun, die neue Polizeichefin oder der neue Polizeichef: Sie oder er muss die Spesenritter im Zaum halten, muss zwischen der alten Garde und jenen vermitteln, die sich nach frischem Wind sehnen. Und ja, auch der Chef des Departements hat hohe Ansprüche: So gab der Regierungsrat vergangene Woche in einer unscheinbaren Medienmitteilung kurz mal den Tarif durch: Ohne Absprache mit dem neuen Polizeiboss liess die Regierung die Öffentlichkeit wissen, dass etwa Gewaltverbrechen und Menschenhandel ab sofort zu den Prioritäten der Kantonspolizei gehören würden. Auch die Staatsanwaltschaft liess es sich nicht nehmen, ganz ungewohnt eine Halbjahresstatistik zur Basler Kriminalität zu veröffentlichen und damit ganz niederschwellig eine Stossrichtung der Verbrechensbekämpfung vorzulegen.

Aber da sie «breite Führungserfahrung» hat, die neue Person an der Polizeispitze, wird sie vielleicht sogar das hinkriegen. Und vielleicht kommt sie sogar mit dem ehemaligen Langzeitpolizeikommandanten Markus Mohler klar, der geschlagene 22 Jahre und drei Regierungsräte lang Polizeichef gewesen war und sich heute gerne in den Medien zu Wort meldet, um der Polizeileitung Tipps zu geben. Mohler hatte von 1979 bis 2001 alle Stürme und Skandale überstanden. An Mohler erinnern wird sich die neue Chefin wohl einige Male: Unter ihm entstand genau dieser verschworene Geist im Korps, der mittlerweile schon zwei Polizeikommandanten den Kopf gekostet hat.